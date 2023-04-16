مبادرة 600 ألف باب رزق من التحالف الوطني.. الفئات الأكثر احتياجا أولا|تفاصيل

يعد التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي ركنا مهما فى عملية التنمية بالدولة، وداعما لمنظومة شبكات الحماية الاجتماعية بتكامل عمله مع جهود الحكومة والقطاع الخاص، بحيث تعمل القطاعات الثلاثة (الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع الأهلي) من أجل تحقيق التنمية المجتمعية والأنشطة الخدمية لمصلحة المواطنين على امتداد محافظات مصر.

600 ألف باب رزق

وتؤمن الدولة المصرية بأهمية دور منظمات المجتمع المدني كفاعل أساسي ورئيسي في العملية التنموية التي تشهدها مصر حاليا لكونها أداة فعالة لتدعيم حقوق المواطن المصري، حيث تمتلك مؤسسات المجتمع المدني كوادر إدارية وميدانية مدربة ومؤهلة تستطيع تقديم الخدمات بسرعة وكفاءة عالية، بالإضافة إلى القدرة على الوصول إلى الأسر والفئات المستهدفة وتقديم الخدمات المجتمعية لها في مختلف المحاور.

وأعلن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي إطلاق مبادرة "600 ألف باب رزق" للفئات الأكثر احتياجًا داخل المحافظات المختلفة، وذلك على هامش توقيع بروتوكول تعاون بين كلاً من مؤسسة حياة كريمة وجمعية الأورمان.

ويأتي توقيع بروتوكول التعاون بهدف تنسيق وتوحيد الجهود المختلفة بين مؤسسات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي لتنفيذ استراتيجية الدولة المصرية التنموية لخدمة المواطنين والفئات الأكثر احتياجًا داخل جميع المحافظات، وتنفيذًا لتكليفات –عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية - في المؤتمر الأول للتحالف الوطني بضرورة تكثيف الجهود لتقديم الدعم اللازم للفئات الأولى بالرعاية مع التركيز على المناطق النائية.

وتأتي تلك المبادرة كنموذج جديد لتحويل الفئات المستحقة للرعاية من مستهلكين إلى منتجين قادرين على تلبية احتياجاتهم المعيشية وتوفير سلعهم الأساسية عن طريق إتاحة فرص العمل لهم، ويأتي ذلك في إطار توحيد جهود مؤسسات التحالف الوطني تحت هدف واحد وهو تنمية المجتمع المصري وتحقيق أولويات عملية التنمية الشاملة.

ويأتي إطلاق مبادرة "600 ألف باب رزق" في إطار دعم التمكين الاقتصادي للحالات الأكثر احتياجًا والأولى بالرعاية لتخفيف العبء وتوفير حياة كريمة لهم عن طريق تحويلهم من مستهلكين إلى منتجين من خلال توفير فرص عمل لهم لإخراجهم من دائرة الاحتياج إلى دائرة الاكتفاء والإنتاج، والاستثمار في تلك الفئات المستحقة لضمان توفير دخلاً يمكنهم من الإنفاق على أسرهم بدلاً من الاقتصار على تقديم مساعدات عينية فقط لمراعاة كافة حقوقهم المختلفة.

وأوضح التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، أن إطلاق مبادرة "600 ألف باب رزق" على هامش البرتوكول الموقع بين اثنين من مؤسساته هو من أجل تحقيق التنمية المجتمعية والأنشطة الخدمية لمصلحة المواطنين ودعم التمكين الاقتصادي للفئات المستحقة، لتخفيف العبء عليهم وكذلك حدة الأثار السلبية للوضع الاقتصادي لإعانتهم على الحياة، كما أن إطلاق مبادرة "باب رزق" هو استكمال لنهج المبادرات التنموية التي أطلقها التحالف خلال الأشهر الماضية وفقًا لخطة الحماية الاجتماعية لتقديم الدعم اللازم للأسر الأكثر احتياجًا بجميع المحافظات.

مبادرة كتف في كتف

وقال مصطفى زمزم، رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير للتنمية، إن مبادرة "كتف في كتف" من ضمن أعمال التحالف الوطني للعمل الأهلي، والتي استهدفت توزيع 4 ملايين كرتونة سلع غذائية.

وأضاف: تحكم رؤية التحالف التنموية أهداف التنمية المستدامة والتي من المفترض أن تلتزم بها مصر واستراتيجية مصر 2030 والمبادرة الرئاسية حياة كريمة، تلك الأشياء هي المحرك الأساسي لرؤيته التنموية وتطوير العمل الأهلي في ظل قانون 149 للعمل الأهلي ولائحته التنفيذية والتي فتحت المجال لحرية في ممارسة العمل الأهلي والتطوع.

وتابع: الهدف من حشد الجهود هو أن يكون هناك خريطة للأسر المستفيدة على مستوى الجمهورية، ونوزع المنتجات الغذائية وفقا لاحتياجات المناطق.

وظهر التحالف الوطني في مارس 2022، وأطلق عدة مبادرات لتقديم الدعم للفئات الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقا، تعددت جهود التحالف لتشمل الدعم النقدي والغذائي والإمداد بالمستلزمات الدراسية.

ويضم التحالف الوطني 24 جمعية، ومؤسسة أهلية وكيانا خدميا وتنمويا، منهم الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، والذي يضم في عضويته 30 اتحادا نوعيا، و27 اتحادا إقليميا، والتي تعمل في مختلف مجالات التنمية على تنوعها من خدمية وصحية وتوعوية، وتعليمية، وعمرانية، وغيرها.

ويضم التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي في عضويته كل من (الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، مؤسسة حياة كريمة، مؤسسة بيت الزكاة والصدقات المصري، مؤسسة الجود الخيرية، جمعية الأورمان، بنك الطعام المصري، مؤسسة مصر الخير، مؤسسة مجدي يعقوب، المعهد القومي للأورام بكل فروعه، الهيئة القبطية الإنجيلية، مؤسسة بهية، مؤسسة أهل مصر، مؤسسة صناع الحياة، مؤسسة راعي مصر، جمعية رسالة، جمعية الباقيات الصالحات، جمعية رعاية مرضى الكبد، مستشفيات جامعة القاهرة، مؤسسة العربي لتنمية المجتمع، جمعية الدكتور مصطفى محمود، مؤسسة كير، مؤسسة عدالة ومساندة، ومؤسسة أبو العينين).

من جانبه قال المهندس أحمد موسى عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، إن التحالف يمتلك قاعدة بيانات موحدة عليها بيانات جميع المستهدفين وقاعدة وكل التدخلات التي تصل للمواطنين بكل دقة، إضافة إلى قاعدة بيانات لشبكة المتطوعين على مستوى أنحاء الجمهورية.

وأضاف موسى، أن للتحالف تجارب للمتطوعين في محو الأمية وفيروس سي، ودائما هم ثقافة كبيرة، وكان لهم دورا كبيرا في (قمة المناخ) بشرم الشيخ، كما شاركوا في المتحف الكبير، ويصل عدد المتطوعين في القوافل في كل قافلة 2000 متطوع، مشيراً إلى أن الرئيس السيسي يحيي المتطوعين ويقدرهم، كما ننحاز للشباب، والمرأة لها دور كبير في التطوع.