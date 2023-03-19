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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

بمشاركة مؤسسة أبو العينين

التحالف الوطني: سعادة الرئيس السيسي في احتفالية كتف في كتف كانت واضحة

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

قال أحمد لبيب، رئيس قطاع العمليات الميدانية في بنك الطعام المصري، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي - بمشاركة مؤسسة أبو العينين الخيرية - إن حضور الرئيس السيسي احتفالية مبادرة كتف في كتف، شرف ووسام على صدورهم.

وأضاف أحمد لبيب، رئيس قطاع العمليات الميدانية في بنك الطعام المصري وعضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، خلال استضافته ببرنامج "الحياة اليوم"، المُذاع عبر فضائية "الحياة": "تم انضمام أكثر من 30 جمعية للتحالف الوطني منذ إنشاؤ.. استطعنا إيجاد تنسيق بين الجمعيات الكبيرة من أجل توحيد الجهود لخدمة المواطن المصري".


وأشار إلى سعادة الرئيس عبدالفتاح السيسي بالأمس في احتفالية مبادرة كتف في كتف كانت واضحة، وتلقي بالمزيد من المسؤولية على عاتق التحالف، مضيفا: "أصبحت لدينا القدرة على ضم قاعدة بيانات لحالات أكثر استحقاقا، كما ننسق الأعمال الميدانية ونضمن عدم التكرار، ومبادرات التحالف أدت إلى تكاتف العمل الخيري والوصول إلى قمة النجاح بعد تشريف الرئيس عبدالفتاح السيسي في احتفالية مبادرة كتف في كتف".

وأوضح: "حديث الرئيس السيسي عن منظمات المجتمع المدني ودورها، شعور لا يوصف، ونشعر بالفخر لما تم تحقيقه، منوها بأن المتطوعين بالأمس قدموا رسالة لكل شباب مصر"، مشيرا: "التطوع ليس له عمر محدد، وشباب مصر بداخلهم الخير، ويسعون دائما لمساعدة الجميع"، مؤكدا على أن أبواب التطوع متاحة للجميع.

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