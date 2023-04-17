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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

فاينانشيال تايمز: بنك إنجلترا يخطط لإجراء إصلاح عاجل لنظام ضمان الودائع

صدى البلد

يخطط بنك إنجلترا لإصلاح شامل لخطة ضمان الودائع الخاصة به ، بما في ذلك زيادة المبلغ المغطى للشركات وإجبار البنوك على تمويل النظام مسبقًا إلى حد أكبر لضمان وصول أسرع إلى النقد عند انهيار المقرض ، حسبما ذكرت صحيفة فاينانشيال تايمز الأحد.

وأضافت فاينانشيال تايمز نقلاً عن أشخاص اطلعوا على هذا الأمر ، أن خطة تعويض الخدمات المالية في المملكة المتحدة تخضع للمراجعة على وجه السرعة بعد الفشل السريع لبنك وادي السيليكون الشهر الماضي.

ورفض متحدث باسم بنك إنجلترا التعليق على التقرير.

أدى فشل بنك وادي السيليكون في الشهر الماضي واثنين من المقرضين الآخرين في الولايات المتحدة ، إلى جانب الاستيلاء الإجباري على Credit Suisse من قبل UBS ، إلى تدهور الأسهم المصرفية على مستوى العالم ، لكن الأسواق هدأت منذ ذلك الحين.

قال أندرو بايلي محافظ بنك إنجلترا الأسبوع الماضي إن البنك المركزي البريطاني يدرس إدخال تحسينات على منهجه فيما يتعلق بمدفوعات المودعين للبنوك الأصغر مع التركيز على سرعة هذه المدفوعات.

وقال بيلي يوم الأربعاء في واشنطن حيث كان يحضر اجتماعات صندوق النقد الدولي: 'المضي قدمًا والنظر في زيادة حدود حماية الودائع قد يكون له آثار تكلفة على القطاع المصرفي ككل'. 'كما هو الحال مع كل الأمور المتعلقة بحل البنك ، لا يوجد غداء مجاني'.

أثارت المخاوف المتزايدة بشأن سلامة البنوك على مستوى العالم تساؤلات حول المدى الذي يجب أن تذهب إليه السلطات لدعم القطاع إذا لزم الأمر ، وخاصة المقرضين الإقليميين في الولايات المتحدة.

قالت صحيفة فاينانشيال تايمز ، نقلاً عن مصادرها ، إن المنظمين قلقون من أن حد الضمان البريطاني البالغ 85 ألف جنيه لا يغطي سوى حوالي ثلثي الودائع وأن المستوى المنخفض نسبيًا للتمويل المسبق يعني تأخيرًا لمدة أسبوع على الأقل للعملاء لاستعادة الوصول إلى حساباتهم. نقديا.

البنك المركزي صندوق النقد الدولى الولايات المتحدة صندوق النقد المملكة المتحدة فاينانشيال تايمز

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