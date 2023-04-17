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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ وأهالي السويس يقدمون التهنئة للأخوة الأقباط بمناسبة عيد القيامة المجيد

صدى البلد

قام اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس بتقديم التهنئة للأنبا بموا أسقف السويس وقيادات الكنيسة والأقباط الأرثوذكس بكنيسة مارجرجس بمدينة الصباح بحي فيصل ، كذلك قدم التهنئة للاب بشاي إسحاق راعي كنيسة الراعي الصالح والاخوة الاقباط الكاثوليك بالكنيسة بحي السويس بمناسبة عيد القيامة المجيد.

 


ورافق المحافظ كل من اللواء شريف العرايشي قائد الجيش الثالث الميداني والدكتور السيد الشرقاوي رئيس جامعة السويس والدكتور عبدالله رمضان نائب المحافظ والأستاذ خالد سعداوي السكرتير العام للمحافظة واللواء ايمن عبد الحميد مساعد مدير أمن السويس والعميد إيهاب سراج الدين السكرتير العام المساعد والشيخ ماجد راضي وكيل وزارة الأوقاف بالسويس .

كما حضر لتقديم التهنئة العميد أحمد موسي المستشار العسكري للمحافظة والعقيد رامي سعد مدير مكتب المحافظ والدكتور علي عطا نائب رئيس جامعة السويس والنائب سيد الكرماوي والنائبة عفاف زهران عضوا مجلس النواب والنائب حافظ شوشة والنائب سيد عبده عضوا مجلس الشيوخ والقيادات العسكرية والأمنية والتنفيذية والسياسية وأساتذة جامعة السويس والمجتمع المدني والجمعيات الاهلية بالمحافظة.


وفي اللقاء اعرب محافظ السويس علي فرحته بتزامن الأعياد للمصريين في توقيت واحد ، مؤكدا على الترابط القوى بين طرفي الوحدة الوطنية بمصر بصفة عامة والترابط الذي يربط بين السوايسة مسلمين ومسيحيين ،  مشيرا إلى ان تزامن الأعياد والمناسبات الدينية يضيف المودة والمحبة والاستقرار في وطننا الحبيب.


وأشار إلي أننا نعيش في اعيادنا أجواء الألفة والمحبة التي تسود بين المصريين، مؤكدا ان أعيادنا واحدة ولا يوجد فرق بين مسلم ولا مسيحي.


وفي اللقاء قدم اللواء شريف العرايشي قائد الجيش الثالث الميداني التهنئة لجميع الاخوة الاقباط بمناسبة عيد القيامة المجيد.


كما وجه الدكتور ماجد راضي وكيل وزارة الأوقاف بالسويس التهنئة للسادة الحضور وقال أن الدين الاسلامي أمرنا بتهنئة الأخوة الاقباط بمناسبة عيد القيامة المجيد ، مشيرا إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم اوصانا بأقباط مصر خيرا حيث يعيش المصريين على أرض سلم وسلام.


وقدم الانبا بموا اسقف محافظة السويس الشكر والتقدير للسيد المحافظ والقيادات العسكرية والامنية والتنفيذية والاحياء والمديريات واهالي السويس علي الحضور للتهنئة بهذه المناسبة الطيبة التي تسودها المحبة والود والترابط بين المصريين.


وقدم الاب بشاي إسحاق راعي كنيسة الراعي الصالح الشكر والتقدير للسيد المحافظوالقيادات السويسية علي تهنئتهم ، مشيرا الي اننا نسيج واحد ومصير وهدف واحد هو مصرنا الحبيبة والحب الذي يربط بين الشعب المصري .

وزارة الأوقاف كنيسة مارجرجس تهنئة مصري الكرم الجمعيات الأهلية مجلس النواب الكنيسة مجلس الشيوخ فرح

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