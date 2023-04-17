كلام نهائي.. عيد الفطر هذا اليوم فلكيًا والإفتاء تستطلع هلال شوال الخميس

أصبح موعد عيد الفطر المبارك 2023 - 1444هـ، هو الشغل الشاغل لكثير من المصريين وهل هو يوم الجمعة 21 أبريل أم السبت 22 أبريل.

موعد عيد الفطر المبارك 2023

وكان المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أعلن في بيان رسمي برئاسة الدكتور جاد القاضي، ، موعد عيد الفطر المبارك ، فطبقا للحسابات الفلكية التى يقوم بها معمل أبحاث الشمس بالمعهد، فإن هلال شهر شوال سوف يولد مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة السادسة والدقيقة 14 صباحاً بتوقيت القاهرة المحلي يوم الخميس 29 من رمضان 1444هـ الموافق 20/4/2023م (يوم الرؤية).

موعد عيد الفطر المبارك 2023

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وكشف المعهد في بيانه الرسمي أن الهلال يبقى في سماء مكة المكرمة لمدة 23 دقيقة، وفي القاهرة لمدة 27 دقيقة بعد غروب شمس ذلك اليوم ( يوم الرؤية).

وأما في مصر ، يبقى الهلال الجديد في سمائها لمدد تتراوح بين (24 - 29 دقيقة). أما في العواصم والمدن العربية والإسلامية فيبقى الهلال الجديد بعد غروب شمس ذلك اليوم لمدد تتراوح بين (10 – 35 دقيقة)، وبذلك تكون غرة شهر شـوال 1444هـ فلكياً يوم الجمعة 21/4/2023م (عيد الفطر المبارك)، ويكون عيد الفطر المبارك يوم الجمعة 21 أبريل 2023م وصلاته عند الساعة 5:47ص في القاهرة.

موعد عيد الفطر المبارك 2023

موعد صلاة عيد الفطر المبارك

وكشف المعهد عن أن مواعيد صلاة عيد الفطر في القاهرة والجيزة سوف تكون في تمام الساعة 5:47 دقيقة، بينما تكون في الإسكندرية في تمام الساعة 5:51 دقيقة صباحا، وفي بنها 5:47 دقيقة صباحا.

في المقابل أعلنت أعلنت دار الإفتاء المصرية، موعد استطلاع رؤية هلال شهر شوال 1444، والذي يترتب عليه عيد الفطر المبارك 2023.

وكشفت دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، أنه سيتم استطلاع هلال شهر شوال يوم الخميس المقبل 20 أبريل 2023.

أماكن صلاة عيد الفطر 2023

وتعتبر دار الإفتاء المصرية هي الجهة الوحيدة المسؤولة عن تحديد موعد عيد الفطر المبارك شرعًا وقانونا بناء على إعلان رؤية هلال شهر شوال في الموعد المحدد.

وكانت وزارة الأوقاف، أعلنت إقامة صلاة العيد في المساجد التي تقام بها صلاة الجمعة وكذلك الساحات أو مراكز الشباب وفق ترتيب كل مديرية مع المحافظة التابعة لها.