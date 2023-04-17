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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

جولة مفاجئة لوكيلة وزارة الصحة لوحدة طب أسرة كبريت بالسويس

صدى البلد

قامت الدكتورة أمل رشدي وكيلة وزارة الصحة بالسويس ، بزيارة مفاجئة لمستشفى السويس العام للاطمئنان على سير العمل وانتظام النوبتجيات ، حيث اجتمعت سيادتها مع مدير المستشفى الدكتور أحمد نوح و النواب ورؤساء الأقسام ، حيث أكدت علي توافر الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة، وتواجد كافة التخصصات الطبية وفرق التمريض طوال أيام الاحتفالات بالاعياد  لاستقبال اي حالات طارئة.

 

وفي نفس الإطار قامت الدكتورة أمل رشدي بزيارة مفاجئة لوحدة طب أسرة كبريت الصحية للتأكد من تواجد الفريق الطبي وانتظام النوبتجيات 24 ساعة ومتابعة توافر المستلزمات الطبية ، وجديرآ للذكر فان وحدة أسرة كبريت الصحية قد صدر لها قرار في وقتآ سابق للعمل بنظام 24 ساعة يومياً لخدمة أهالي كبريت والقرى المحيطة.

 

يأتي هذا تنفيذا لتعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة ودعم اللواء ا. ح عبد المجيد صقر محافظ السويس .

 

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