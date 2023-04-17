إيقاف أعمال بناء مخالف وسط الإسكندرية والتحفظ على مواد البناء

كلف اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، بالمتابعة اليومية لمخالفات البناء، والتعامل معها بمنتهي الحزم بالإزالة الفورية.

ودفع حي وسط بحملتين لإزالة أعمال بناء مخالف، حيث توجهت الحملة أولا إلى شارع المعز، استجابة للبلاغ الوارد بوجود أعمال بناء بدون ترخيص بالعقار رقم ٢٣ شارع المعز من الحديني، محرم بك، وتبين بالمعاينة علي الطبيعة أن العقار عبارة عن دور ارضي + ثلاثة أدوار علوية +جزء بالدور الرابع.

كما تبين وجود شدة خشبية تمهيدا لصب غرفتين بالدور الرابع علوي، تم تسليم مقاول الهدم بالحي لإزالة الأعمال المخالفة وتحرير محضر إيقاف أعمال بقسم شرطة محرم بك ،والتحفظ علي مواد البناء.



كما توجهت الحملة الثانية إلى منطقة الحضرة الجديدة، بناء علي رصد أعمال بناء مخالف، عبارة عن بناء أسوار بالطوب الأحمر اعلي سطح العقار رقم ١٩ شارع الجوهري الحضرة الجديدة.، تم إزالة وهدم الأسوار علي الفور، والإحالة إلى الإدارة الهندسية لاتخاذ كافه الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.



يأتي ذلك استمرارا لجهود حي وسط للتصدي لظاهرة البناء المخالف منذ المهد وفرض القانون وما زالت الحملات مستمرة والمتابعة قائمة في كافة مناطق الحي للقضاء على جميع أشكال مخالفات البناء والعمل مستمر.