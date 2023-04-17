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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

تعرف على أفضل سعر بالسوق لهاتف أوبو المتميز Oppo Reno 8 في رمضان

هاتف أوبو Oppo Reno
هاتف أوبو Oppo Reno 8

يتميز هاتف Oppo Reno 8 بأنه واحد من أفضل هواتف الفئة المتوسطة التي تم إطلاقها من شركة أوبو مؤخرا، حيث يضم الهاتف إمكانات كبيرة بداية من الشاشة و الكاميرا ذات الدقة العالية إلى المعالج القوي من شركة كوالكوم الأمريكية.  

 

ويتوفر هاتف أوبو Oppo Reno 8 في السوق المصري في شهر رمضان بسعر يبدأ من 12 ألف و 450 جنيه مصري لنسخة 256 / 8 جيجا بايت، علما بأن السعر يختلف حسب النسخة وأيضا حسب المتجر. 

سعر هاتف أوبو Oppo Reno 8 

 

وجاء هاتف أوبو Oppo Reno 8 بشاشة مقاومة للمياه والغبار من نوع AMOLED، قياس 6.43 بوصة، مع جودة + FHD ، تدعم معدل تحديث يبلغ 90 هرتز في الثانية، مع مستشعر للبصمة تحت الشاشة، وحماية مع زجاج Corning Gorilla Glass 5 مع نوتش على شكل ثقب صغير في أعلى يسار الشاشة مخصص للكاميرا للأمامية.

 

ويقدم هاتف أوبو Oppo Reno 8 كاميرا خلفية رباعية الرئيسية تأتي مع مستشعر بدقة 50 ميجابكسل، مع كاميرا بعدسة فائقة الاتساع بدقة 8 ميجابكسل، مع مستشعري للعمق والماكرو بدقة 2 ميجابكسل و فلاش LED مع جودة تسجيل الفيديو بجودة 4K ، وكاميرا أمامية  بدقة 32 ميجابكسل، وتقنيات HDR وpanorama.  

 

ويعمل هاتف أوبو Oppo Reno 8 بمعالج من نوع Snapdragon 680 من شركة كوالكوم الأمريكية، مع ذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 8 جيجابايت، متصلة بذاكرة تخزين داخلية سعة 128 و  256 جيجابايت. 

 

ويحتوي هاتف أوبو Oppo Reno 8 على بطارية سعة 4500 مللى أمبير في الساعة، تدعم الشحن السلكي السريع بقدرة 80 وات يمكنها شحن الهاتف من 1 إلى 50 % في غضون 11 دقيقة ، مع منفذ شحن من نوع USB Type-C 2.0 ، كما يأتي الهاتف مع ألوان الذهبي والأسود  

 

 

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