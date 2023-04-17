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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تحقيقات

الاقتصاد الأخضر.. مصر تعلن عن نظام عالمي جديد باجتماعات صندوق النقد

الدكتور محمد معيط
الدكتور محمد معيط وزير المالية

يحضر وزير المالية، الدكتور محمد معيط، اجتماعات الربيع الخاصة بـ صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، والتي تعقد في واشنطن، وتجمع اقتصادي ورؤساء البنوك المركزي حول العالم، وأكد معيط أنه حان الوقت لبناء نظام اقتصادي عالمي، أكثر مرونة وقدرة على التعافي الأخضر، موضحا أن الهدف من النظام الاقتصادي العالمي الجديد هو تجنب الصدمات الصحية والاقتصادية والبيئية، خاصة في ظل الأزمات العالمية المتعاقبة.

نظام الاقتصاد الأخضر

وأضاف معيط، خلال اجتماعه مع تحالف وزراء المالية للعمل المناخي، على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدولي، أن الصدمات الصحية والاقتصادية والبيئية، بالتزامن مع هذه الأزمات المتعاقبة، ضاعفت حدة الضغوط التمويلية على الاقتصادات الناشئة، موضحا أن الحرب في أوروبا، تسببت في موجة تضخمية غير مسبوقة، انعكست في ارتفاع أسعار السلع والخدمات، وزيادة تكاليف سد الفجوة التمويلية من الأسواق الدولية بالتزامن مع تزايد الحاجة إلى موازنات ضخمة للتعامل الإيجابى مع التغيرات المناخية.

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وأوضح معيط، أن مصر تطلع لتوفير تمويلات محفزة للتنمية المستدامة في البلدان النامية وأفريقيا، على أن يقود ذلك القطاع الخاص باعتباره قاطرة التنمية الاقتصادية التي تسهم بشكل فعال في تحسين معيشة المواطنين والارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم وتوفير مزيد من فرص العمل، والأخذ في الاعتبار أن ما لا ننفذه اليوم، سيكون عبئا وبتكلفة ضخمة في المستقبل.

ما هو الاقتصاد الأخضر؟

في هذا الصدد، قال أحمد أبو علي، الباحث والمحلل الاقتصادي، إن جميع اقتصاديات العالم، يتم توجيهها حاليا لتحقيق فكرة الاستدامة الاقتصادية، والاقتصاد الأخضر، خاصة وأن هذا التواجه هو الرابح في ظل التحديات والتغيرات المناخية، موضحا أن غالبية الاستثمارات الدولية في مجال الاقتصاد الأخضر، والاستثمارات التي تحقيق فكرة الاستدامة، وبالتالي فإن تصريحات وزير المالية، خلال اجتماعات صندوق النقد، تعطي، تأكيدا أن مصر من خلالها مشاركتها تعلن قدرتها على استقطاب هذا النوه من الاستثمارات، وبالفعل مصر لديها ما يمكن أن يكون حاضنة لذلك مثل المناطق الاستثمارية والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

أحمد أبو علي الباحث والمحلل الاقتصادي

وأضاف أبو علي، خلال تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن بيئة العمل ومجتمع العمل في مصر، أصبح سامحا لدخول هذه الاستثمارات، خاصة وأن مصر تعمل في مجالات الاقتصاد الأخضر والاستدامة، مثل مشروعات الطاقة النظيفة والتي تعد ضمن الأكبر عالميا مثل:

  • محطة بنبان للطاقة الشمسية في أسوان.
  • محطة الرياح في جبل الزيت والزعفرانة والسخنة.
  • مشروعات الهيدروجين الأخضر.

مصر تحجز نصيبها من الاستثمارات العالمية

وأوضح أن كل هذه التحركات، تعطي رسالة أن مصر واقتصادها لديها القدرة على استقطاب هذا النوع من الاستثمارات، من كل أنحاء العالم، إلى جانب المحفزات التي تعطيها، للقطاع الخاص، وتعطي رسالة بأن مصر تؤمن بأهمية الدور القوي للقطاع الخاص في التنمية الاقتصادية، وأنه أصبح شريكا رئيسيا لتحقيق التنمية، مشيرا إلى أن اجتماعات الربيع أيضا تعرض فيها الدول التحديات والنقاش حول المشكلات التي تقابل الاقتصادات الناشئة، وكذلك فرص الاستثمارات الواعدة، وهذا شئ إيجابي.

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وأكد الباحث والمحلل الاقتصادي، أن اجتماعات الربيع، تأتي في توقيت تقترب فيه مصر من الحصول على الدفعة الثانية من قرض صندوق النقد، وفي إطار العلاقة بين مصر والصندوق في عملية الاصلاح الاقتصادي، فكل هذه الأمور من شأنها تعزيز فكرة دخول الاستثمارات الاجنبية وتدعم فكرة الترويج داخل بيئة الأعمال في مصر وتنافسية الاقتصاد المصري، لأن القاهرة تحاول أن يكون لها نصيب من الاستثمارات الجديدة في النظام الاقتصادي الجديد ومراعاة معاييره الدولية، والتحول نحو الاستدامة والاقتصاد الاخضر.

كانت قد بدأ يوم الإثنين الماضي، اجتماعات الربيع 2023 لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي، والتي استمرت حتى أمس الأحد 16 أبريل، بمقر صندوق النقد ومجموعة البنك الدولي، بالعاصمة الأمريكية، واشنطن، وبدأت فعاليات اجتماعات الربيع 2023، بمؤتمر افتراضي بحضور المديرة العامة للصندوق، كريستالينا جورجييفا، ومدير مجموعة البنك الدولي، ديفيد مالباس، بعنوان: "الطريق إلى الأمام: بنا المرونة وإعادة تشكيل التنمية".

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