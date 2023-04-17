كل ما تريد معرفته حول شروط التقديم للمنح الدراسية خارج مصر

تقدم إدارة البعثات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، العديد من المنح التي تعلن عنها بشكل دوري على موقعها الإلكتروني وفيما يلي أخر ما تم إعلانه من منح وتفاصيل التقديم:

منح مقدمة من الجانب السلوفاكى للدارسين المصريين:

أعلنت إدارة البعثات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن منحًا لجمع المادة العلمية اللازمة للماجستير ، مدة المنحة تتراوح من 3 أشهر الى 5 شهور، موضحة شروط التقديم للمنحة :

- أن يكون المرشح مصري الجنسية ويعمل بإحدى الجهات المدرجة بخطة البعثات .

- ألا تقل مدة الخدمة بجهة العمل عن عام.

- الايزيد السن عن 30 عام عند تاريخ بدء الاعلان.

- التسجيل للماجستير شرط السفر واذا كان مسجلاً للماجستير فلا تزيد مده التسجيل عن عام عند تاريخ بدء الاعلان.

- ان يكون قد ادى الخدمه العسكريه او أعفى منها.

وأشارت إلى أن بيانات المنحة:

- يقدم الجانب السلوفاكى للدارسين المصريين الحاصلين على هذه المنح ما يلى:

- مدة المنحة تتراوح مابين 3-5 شهر.

- الإستفادة من هذه المنح للدراسات العليا ( لمن يحضر لرسالة الماجستير).

- مبلغ شهرى 400 يورو.

- إعفاءً من الرسوم الدراسية بالإضافة إلى نفقات المعيشة المدفوعة من خلال راتب شهري.

- بدل السفر إذا تقدم بطلب للحصول عليه إلى جانب طلبه للحصول على المنحة الدراسية. ويمنح بدل السفر كمبلغ مقطوع ويدفع لحامل المنحة الدراسية في نهاية إقامته.

- ويتوقف مبلغ بدل السفر على المسافة (في خط مباشر) بين مكان إقامة مقدم الطلب ومكان إقامته في Slovakia

- تتحمل البعثات ( فيما لا تتحمله جهة أخرى ) باستكمال قيمة المنحة المقدمة من الجانب السلوفاكى” طبقًا للبرنامج التنفيذى ، وكذا تذاكر السفر ذهابًا وعودة

- وذلك طبقًا لللائحة المالية للبعثات للدارسين الذين تم اختيارهم من خلال الاداره المركزيه للبعثات ومن تقدم عن غير طريق الاداره لايجوز تمويله من البعثات

لا تتحمل البعثات أى نفقات للأسرة طبقًا لقرار اللجنة التنفيذية للبعثات بجلسة 23/8/2017 والمعدل بقرار اللجنة التنفيذية للبعثات بجلسة 19/11/2017 .

من دولة الهند منحًا للحصول على الدكتوراة



أعلنت إدارة البعثات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن منحًا للحصول على الدكتوراة وعددها ( 10 ) منح فى جميع التخصصات:

ما عدا الطب والمجالات المرتبطة به وأوضحت أن شروط التقدم للمنح :

- أن يكون المرشح مصري الجنسية – معاوني أعضاء هيئات التدريس بالجامعات المصرية الحكومية – المعاهد – الهيئات – المراكز البحثية – الكوادر الإدارية المدرجة بخطة البعثات .

- ألا تقل مدة الخدمة بجهة العمل عن عام .

- ألا يكون قد مضى على تسجيل المرشح للدكتوراه بالوطن أكثر من عام ونصف عند التقدم للمنحة في حالة تسجيله للدكتوراة وفقًا لموافقة اللجنة التنفيذية للبعثات بجلسة 6/5/2021 ، وفى حالة اذا كان غير مقيد لدرجه الدكتوراه يجب الا تزيد مده حصوله على الماجستير عن عامين فى تاريخ بدء الاعلان .

- الأ يزيد السن عن 33 عام عند تاريخ بدء الإعلان .

بيانات المنحة المقدمة من الجانب الهندي :

- راتب شهرى 7000 روبية لطلبة الدكتوراه

- المنحة تشمل نفقات السفر ذهابًا وعودة .

- تتحمل البعثات ( فيما لا تتحمله جهة أخرى ) باستكمال قيمة المنحة المقدمة من الجانب الهندي” طبقًا للبرنامج التنفيذى ، وكذا تذاكر السفر ذهابًا وعودة وذلك طبقًا لللائحة المالية للبعثات.

- لا تتحمل البعثات أى نفقات للأسرة طبقًا لقرار اللجنة التنفيذية للبعثات بجلسة 23/8/2017 والمعدل بقرار اللجنة التنفيذية للبعثات بجلسة 19/11/2017 .

بينما المستندات المطلوبة للتقدم للمنحة :

- استمارة بيانات باللغة العربية معتمدة من جهة العمل-

- خطاب من جهة العمل موجه للبعثات بالموافقة على ترشيح الدارس على المنحة مع الإفادة بعدم ترشيحه على أى من المنح أو البعثات الأخرى.

- أصل وصورة من شهادة اجتياز المرشح ل 62 درجة تويفل دولى IBT أو 6 درجات فى اختبار IELTS ما لم يطلب الجانب المانح درجة أعلى.

- نسخة من شهادة البكالوريوس – تقدير سنوات الدراسة – شهادة الماجستير ( باللغة الإنجليزية ومعتمدة) .

- صورة من جواز السفر .

- نسخة من استمارة التقدم للمنح مستوفاة يقوم بنسخها من الموقع الإلكترونى الخاص بدولة الهند بعد التقدم على الرابط التالي.

المنح الدراسية المقدمة من روسيا

وأعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن توفير عدد من المنح الدراسية للحصول على درجتي الماجستير والدكتوراه، والمقدمة من جمهورية روسيا الاتحادية 2023-2024.

وأوضحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، شروط الحصول على المنح الدراسية المقدمة من روسيا.

وأشارت الإدارة المركزية للبعثات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي إلى أن هذه المنح المقدمة لها عدد من الشروط، أبرزها:

- يشترط في المتقدم أن يعمل بإحدى الجهات المدرجة في خطة البعثات.

- ألا تقل مدة الخدمة بجهة العمل عن عام.

- ألا تزيد سن المتقدم على 30 عامًا بالنسبة للماجستير.

- ألا تزيد على 33 عامًا للمتقدم للدكتوراه عند تاريخ بدء الإعلان.

الأوراق المطلوبة للحصول على المنح الدراسية المقدمة من روسيا:

وتتضمن المستندات المطلوبة للحصول على المنح الدراسية المقدمة من روسيا الآتي:

- تقديم أصل وصورة من شهادة اجتياز المرشح لـ62 درجة تويفل دولي IBT أو 6 درجات في اختبار IELTS ما لم يطلب الجانب المانح درجة أعلى.

- خطاب قبول من إحدى الجامعات التعليمية بروسيا.

- نسخة من استمارة التقدم للمنحة مستوفاة ومعتمدة من جهة العمل يقوم بنسخها من الموقع الإلكتروني الخاص بدولة روسيا بعد التقدم.