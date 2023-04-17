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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

اليوم.. حفل فعاليات ختام الدورة الرمضانية لجامعة عين شمس

الدورة الرمضانية
الدورة الرمضانية

تختم اليوم جامعة عين شمس، الأسبوع الثاني  على التوالي من فعاليات الدورة الرمضانية الثانية بجامعة عين شمس والتي تنظمها الإدارة العامة لرعاية الشباب و أسرة طلاب من أجل مصر بجامعة عين شمس.

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ويأتي ذلك باستضافة كريمة من الدكتور عمر الحسيني عميد كلية الهندسة وأحمد الصباغ وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب لاستضافة ختام الدورة على ملعب كلية الهندسة.  

وكان عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب قد سدد ضربة البداية للدورة الرمضانية مشيدا بالإقبال الشديد للطلاب ومقدما الشكر للقائمين عليها مؤكدا على ضرورة التحلي بالروح الرياضية.

شارك في منافسات كرة القدم الخماسي للطلبة عدد (٢٥٦) فريق وتنس الطاولة للطلبة لعدد (٦٤) طالب وتنس الطاولة للطالبات لعدد (٣٢) طالبة .

كانت الدورة الرمضانية قد بدأت في السادس من ابريل وتعقد المنافسة الختامية يوم الاثنين القادم السابع عشر من أبريل الجاري على ملعب كلية الهندسة وتبلغ قيمة جائزة المركز الأول ٦٠٠٠ جنيها ، المركز الثاني ٥٢٠٠ جنيها والمركز الثالث ٤٠٠٠ جنيها.

وذلك تحت إشراف حاتم ربيع رائد اسرة طلاب من أجل مصر بجامعة عين شمس،  طارق أحمد القائم بعمل مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب،  ماهيتاب مجدي مدير إدارة الأسر والاتحادات الطلابيه ، سامح عوض الله الاستاذ بقسم الاعلام بكلية الطفولة ومشاركة شركة ميدفور إيجيبت.

والجدير بالذكر عقدت كلية الطب بجامعة عين شمس، اجتماع مجلس الكلية ( الجلسة السابعة للعام الجامعي ٢٠٢٢ /٢٠٢٣) برئاسة  الدكتور علي الأنور عميد الكلية وحضور  أعضاء المجلس.

وعقب المجلس تم إقامة حفل إفطار رمضاني الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والأستاذة الدكتورة غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والأستاذ الدكتور علي الأنور عميد كلية الطب والسادة وكلاء الكلية : الأستاذ الدكتور أسامة منصور وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث ، الأستاذة الدكتورة هبه الله سعيد وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب ، والأستاذة الدكتورة هالة سويد وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، و مديرى المستشفيات الجامعية ونوابهم ، ولفيف من رؤساء الأقسام وأعضاء هيئة التدريس بكلية الطب.

 

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