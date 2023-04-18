نائبة محافظ الوادي الجديد تسلم 45 مشروعا صغيرا للأسر الأولى بالرعاية

سلمت حنان مجدي نائب محافظ الوادي الجديد، عددا من المشروعات الصغيرة للأسر الأولى بالرعاية، بالتعاون مع إحدى الجمعيات، وذلك في إطار خطة التمكين الاقتصادي والتنموي للأسر الأكثر احتياجاََ وتوفير مصدر دخل يوفر لهم حياة كريمة.

ووجهت نائب المحافظ خلال كلمتها، الشكر والتقدير للتعاون البناء بين المحافظة والجمعية في دعم الفئات المستحقة وتحويلها إلى أسر منتجة، لافتةً إلى أن المساعدات التي تم تقديمها شملت 45 مشروعا متنوعا (بضاعة كشك - آلات زراعية)، بالإضافة إلى مساعدات غذائية و4 آلاف قطعة ملابس لتوزيعها على المستحقين بكافة مراكز المحافظة.