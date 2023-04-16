عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الوادي الجديد يترأس اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

ترأس اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد،  اليوم، اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة بحضور السيدة حنان مجدي نائب المحافظ واللواء مصطفى مبروك نائب مدير أمن المحافظة والأستاذ سيد محمود سكرتير عام المحافظة والقيادات التنفيذية والأمنية وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ،

واستهل المحافظ الاجتماع بتقديم التهنئة لأهالي المحافظة بمناسبة حلول عيد القيامة المجيد و عيد الفطر المبارك، مشدداََ على الجاهزية التامة ورفع درجة الاستعداد بكافة القطاعات خلال فترة الأعياد.

وجاءت أهم القرارات ما يلي :

تفعيل غرف العمليات الرئيسية والفرعية وتكثيف حملات المرور والمتابعة بالأسواق ومواقف سيارات الأجرة؛ لضبط أي مخالفات تتعلق برفع أسعار الأجرة والسلع.

تجهيز ساحات لصلاة العيد والإعلان عن أماكنها بكافة المراكز، وتوفير وسائل مواصلات لنقل المواطنين مجاناً.

تشكيل لجنة لحصر أراضي الجمعيات وتحديد مواقع المرافق القريبة منها، ومنح مهلة للجمعيات للانتهاء من توصيل المرافق يتم بعدها إتخاذ إجراءات السحب واستغلال الأراضي غير المُستغلة.

التأكد من جاهزية كافة المدارس لامتحانات نهاية العام الدراسي، ووضع خطة لصيانة وتركيب المراوح بكافة المدارس والتأكد من صلاحيتها.

إطلاق مبادرة لجمع زكاة الزروع لمحصول القمح وتوجيهها للإنفاق على المستحقين والغارمين بمؤسسة التكافل الإجتماعي وإنشاء خدمات للنفع العام.

حظر إقامة شون لتجميع البرسيم الحجازي إلا بعد الحصول على تصريح من مديرية الزراعة والوحدة المحلية، ومنح مهلة لتوفيق أوضاع الشون حتى منتصف شهر مايو القادم.

وضع مقترح لتطوير ورفع كفاءة النادي الاجتماعي بالخارجة والاستغلال الأمثل لمساحته.

ختام تدريبات ابدأ حلمك لاكتشاف وإعداد الممثل الشامل بثقافة الوادي الجديد

◾إطلاق مبادرة لسداد مستحقات صندوق استصلاح الأراضي بالعملة الأجنبية مع منح مزايا في السداد للمستثمرين، للمساهمة في توفير العملة الصعبة للدولة.

 

 

 

الوادى الجديد الوحده المحلية عيد الفطر القمح امتحانات مديرية الزراعة القيادات التنفيذية المجلس التنفيذى محصول القمح مواقف سيارات امتحانات نهايه العام الدراسي فترة الاعياد تكثيف حملات المرور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إيقاف محمود كهربا 12 مباراة.. وتغريم الأهلي ومرتضى منصور وحرمانه من دخول الملاعب

الوقفة المتمم لرمضان والجمعة أول أيامه|البحوث الفلكي يؤكد موعد عيد الفطر المبارك

تغيير النهاية.. أسرة مسلسل جعفر العمدة تعود للتصوير مجددا

أول رد فعل من خالد الغندور على العقوبات الجديدة ضد محمود كهربا

بعد قرار إيقافه.. موقف كهربا من المشاركة مع الأهلي أمام الرجاء المغربي

بـ100 مليون يورو| من أجل دوري أبطال أوروبا.. إجبار صلاح على الرحيل إلى هذا النادي

جعفر العمدة الحلقة 25 قبل العرض.. شوقي يوجه ضربة موجعة لـ محمد رمضان

تحذير عاجل من الجيش السوداني للمواطنين بسبب القصف العشوائي للدعم السريع

موضوعات متعلقة

محافظ الوادى الجديد يوجه بتشغيل المخبز المتنقل لخدمة أهالى حي البستان بالخارجة

ترشيحاتنا

المفتى: اكتناز الأموال ومنع الصدقة يعصف باستقرار الأمم والمجتمعات.. فيديو

الجيش السوداني: الوضع الميداني تحت السيطرة وقوات التدخل السريع استسلمت

السيطرة على مطار مروي.. بيان عاجل لـ الجيش السوداني بشأن أحداث اليوم

بسبب قذيفتين.. وزير المعادن السوداني يفقد 2 من أفراد أسرته

ده الأنسب.. شيرين رضا تكشف إمكانية عودتها مرة أخرى لـ عمرو دياب

استمارة إلكترونية.. تحركات عاجلة من وزارة الهجرة تجاه الطلاب المصريين في السودان

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل الغريبة الناعمة فى البيت

الوقفة المتمم لرمضان والجمعة أول أيامه|البحوث الفلكي يؤكد موعد عيد الفطر المبارك

مش هشتغل مع محمد سامي تانى.. زينة في5 صور مثيرة للجدل.. شاهد

مات بعد ما صلى الفجر .. أسباب صادمة وراء وفاة شاب داخل المسجد

فيديو

ممدوح عباس له فلوس لازم ياخدها.. تصريحات ميدو عن أزمة نادي الزمالك|فيديوجراف

مدينة بالجزائر تحير العالم.. مخلوقات بشرية تطير في السماء |فيديوجراف

9 قرارات عاجلة بشأن امتحانات نهاية العام للصفين الأول والثاني الثانوي

مرتضى يودع الزمالك.. انتخابات على مقعد رئيس النادي وأول تحرك من وزارة الرياضة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

دينا أحمد علي

دينا أحمد علي تكتب: قضايا تمكين المرأة الريفية في الدراما الرمضانية

د. صفوت عمارة

صفوت عمارة يكتب: سر إخفاء ليلة القدر

د.احمد فخرى

د.أحمد فخري يكتب: الشعور بالنقص والدونية

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الخطأ الذي لا يغتفر!

هالة أمين

هالة أمين تكتب: "كليوباترا".. ملكة مصرية أخفق الجميع في تجسيدها

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: رمضان والتكافل الاجتماعي المصري

د. محمود الهواري

محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (9)  وإيَّاك نستعين

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: وصاية مني

اﻟﻤﺰﻳﺪ