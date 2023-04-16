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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الوادي الجديد يشهد نهائي الدورة الرمضانية ويسلم درع الدوري للفريق الفائز

جانب من الحدث
جانب من الحدث

شهد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد والسيدة حنان مجدي نائب المحافظ، المباراة الختامية لنهائي الدورة الرمضانية لكرة القدم للناشئين بمركز شباب الخارجة، والتي أُقيمت بين فريق الشهداء وفريق حي المروة، وانتهت بفوز الأول بثلاث أهداف مقابل هدف واحد. وذلك بحضور الأستاذ بهاء شوقي مدير عام الشباب والرياضة بالمحافظة، والأستاذ جهاد متولي رئيس مركز الخارجة.

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 قام المحافظ بتسليم درع الدوري للفريق الفائز، ووجّه الشكر لجميع القائمين والمُشاركين بالدورة الرمضانية، مُؤكدًا حرص المحافظة على دعم وتشجيع الموهوبين بكافة الألعاب والمجالات. كما شهد عرضًا لفريق الكاراتيه مُشيدًا بالآداء المتميز  للاعبين، ومُوجهًا بالتوسع في الأنشطة الرياضية المختلفة لاستيعاب طاقات الشباب.

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