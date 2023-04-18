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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

معلق رياضي شهير يكشف أخطاء نجوم الزمالك في مباراة المقاولون العرب

نادي الزمالك
نادي الزمالك

علق أحمد الطيب، المعلق الرياضي الشهير، على الأخطاء الصادرة من جانب لاعبي نادى الزمالك فى مباراة المقاولون العرب التي جمعت بينهما مساء أمس، الاثنين، فى إطار منافسات بطولة الدوري الممتاز.

وتعادل فريق المقاولون العرب أمام نظيره الزمالك بهدفين لكل منهما فى المباراة التى جمعت بينهما مساء أمس، الاثنين، على ملعب استاد القاهرة فى إطار منافسات بطولة الدوري الممتاز.

ويحتل فريق الكرة الأول بنادي الزمالك، بقيادة الكولومبي أوسوريو، المركز الرابع برصيد 40 نقطة بعد التعادل أمام نظيره فريق المقاولون العرب.

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أخطاء مدافعي الزمالك

وقال أحمد الطيب، عبر الصفحة الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، عن خطأ حسام عبد المجيد، مدافع نادى الزمالك فى مباراة المقاولون العرب: “أخطأ مثلما أخطأ غيره، ومنهم حمزة المثلوثي، الدولى التونسى، ومحمود حمدي الونش، الدولى المصرى، ومن قبل محمد عبد الغنى ومحمود علاء، وكل من لعب فى هذا المركز الحسّاس”.

وعن قدرات حسام عبد المجيد، قال أحمد الطيب: “إمكاناته البدنية كـ قوام ممتازة يحتاج بعض التطوير فى جوانب خاصة بالرشاقة والتوافق، والأهم من ذلك هو مشاركته ضمن ثلاثة مدافعين في قلب الدفاع فى نادي الزمالك وليس 2 حتى يتأقلم ويتعوّد على مواقف وخبرات خاصة بهذا المركز الحساس وهذا ما كان يوفره له فيريرا”.

وأضاف: “لذلك مع فيريرا المدرب السابق لنادى الزمالك كان أفضل بسبب تضييق المساحات بعدد مدافعين أكثر لـ تلافى مثل هذه العيوب، لكنه يمتلك إمكانات مدافع قوى ممتاز في ألعاب الهواء مهاراته مقبولة ممتاز للمستقبل القريب بشرط زيادة جرعات الرشاقة الصبر والهدوء”.

وتابع: “ونفس الحال يوسف أسامة نبيه، نجم نادى الزمالك، صحيح كان أنانيا فى انفراد بـ 5 مهاجمين ضد 2 من مدافعي المقاولون العرب، لكن خطورته حسب مميزاته وفرها له أيضاً المدرب فيريرا       ظروف لعب على مرتدات ومساحات تتناسب مع سرعته ومهارته ونجح فيها جداً”.

واختتم حديثه قائلا: “أستغرب إهمال اللاعب نيمار والذي يتناسب لعبه مع كثير من المواقف، خاصة فى 1/1، الصبر وبالراحة على اللاعبين الشباب منهم، بالذات بالشباب، الزمالك حسم الدورى.. مهم التوقيت وكيفية مشاركتهم.. الصبر شجرة جذورها مرّة وثمارها شهية”.

الزمالك المقاولون العرب الدوري أحمد الطيب الكولومبي أوسوريو حسام عبد المجيد

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