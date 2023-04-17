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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أخبار الأهلي| غياب 15 لاعبا أمام سموحة.. بدائل أحمد عبدالقادر حال رحيله

النادي الأهلي
النادي الأهلي

نشر “صدى البلد” خلال الساعات الماضية، عددا من الأخبار الخاصة بالنادي الأهلي وفي السطور التالية، نستعرض الأحداث البارزة اليوم، الإثنين داخل النادي.

عرض روسي.. 3 بدائل أمام كولر لتعويض رحيل أحمد عبدالقادر عن الأهلي

هش دفاعيا.. الأزمات الإدارية والفنية تضرب الرجاء قبل مواجهة الأهلي إفريقيا

بدايل أحمد عبدالقادر فى الأهلي 

تلقي النادي الأهلي عرضا من نادي سيسكا موسكو من أجل الحصول على خدمات أحمد عبد القادر خلال فترة الميركاتو الصيفي القادم.

وفي حال رحيل أحمد عبدالقادر آخر الموسم فإن الخيارات المتاحة أمام السويسرى مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي تأتي على النحو التالي :

ابراهيم عادل نجم فريق بيراميدز يعتبر المرشح الأول وكان هدف الأهلي أكثر من موسم باعتباره صاحب إمكانيات كبيرة ولاعب قوي وسريع وبدنياً ممتاز.

أحمد رفعت لاعب فريق فيوتشر من ضمن الأسماء المطروحة على طاولة كولر مدرب النادي الأهلي.

مصطفي زيكو نجم فريق حرس الحدود الذى لفت أنظار مارسيل كولر مدرب الأهلي نظرا لمهارته .

بفرمان الفيفا .. تطورات في شكوى كهربا والأهلي ضد مرتضى منصور

إجراء جديد من اتحاد الكرة حول مباراة الأهلي والزمالك في السوبر المصري

غياب 15 لاعبًا عن الأهلي أمام سموحة 


يحتل الأهلي صدارة جدول الدوري المصري برصيد 50 نقطة من 20 مباراة، بينما يلاحقه فيوتشر برصيد 48 نقطة من 23 مباراة، وبيراميدز ثالثًا برصيد 43 نقطة من 23 مباراة، والزمالك رابعا برصيد 39 نقطة من 23 مباراة.

ويتواجد سموحة في المركز التايع بجدول ترتيب الدوري، برصيد 31 نقطة من 25 مباراة.
ومن المتوقع غياب عدد كبير من لاعبي الأهلي عن قائمة المباراة ضد سموحة اليوم، ما بين الغيابات الفنية والإصابات الطارئة والإصابات الطويلة.

وسيستمر غياب كل من أكرم توفيق وكريم فؤاد، اللذين يخضعان للعلاج من الإصابة بالرباط الصليبي.

أما الغيابات الطارئة عن مباراة اليوم فأبرزها حسين الشحات الذي تعرض لإصابة خفيفة قبل المباراة، وكذلك أحمد عبد القادر الذي يواصل مرحلة التعافي من الإصابة التي لحقت به قبل مباراة نهائي الكأس، بالإضافة إلى محمد الضاوي كريستو، ورامي ربيعة الذي يعاني من إصابة في الكتف.

وقد يلجأ كولر لإراحة بعض اللاعبين وأبرزهم، علي معلول بالإضافة إلى حسين الشحات وكذلك حمدي فتحي للاستفادة القصوى منهم قبيل مباراة الرجاء المغربي يوم السبت القادم.

أما الغيابات الفنية التي ينتهجها كولر فتشمل كل من أيمن أشرف، برونو سافيو، محمد فخري الذي وقد يفاجئ كولر بالدفع به حال استبعاد مروان عطية، وكريم الدبيس، وشادي حسين.

وقد يغيب محمود عبد المنعم كهربا عن اللقاء أيضًا تنفيذًا لقرار لجنة الانضباط بوقف اللاعب 12 مباراة.

هش دفاعيا.. الأزمات الإدارية والفنية تضرب الرجاء قبل مواجهة الأهلي إفريقيا

واقعة شيكابالا تثير أزمة .. نجوم الكرة يطرحون روشتة لعلاج السباب الجماعي


الأزمات تضرب الرجاء قبل مواجهة الأهلي 
 

يعاني فريق الرجاء المغربي العديد من المشاكل خاصة فى النواحي الإدارية من عدم وجود مستحقات للاعبين يتم صرفها واستقالة نائب رئيس النادي مؤخرا.  

من النواحي التكتيكية فريق الرجاء يعتمد على مهارات وتحركات لاعبي الوسط في عملية بناء الهجمة ليست مميزة وفى حال غلق المنافس المساحات يلجأ الفريق المغربي إلي اللعب السلبي بعرض الملعب.

يعاني فريق الرجاء المغربي من أزمة دفاعية عند لجوء المنافس إلي إرسال الكرات الطولية على الأطراف ما يتسبب فى مشكلة وتلقي هجمات خطيرة وسكنت شباكه فى آخر مباراتين بالدورى المغربي 5 أهداف.

الأهلى سيسكا موسكو كولر إبراهيم عادل أحمد رفعت مصطفى زيكو سموحة

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عرض روسي.. 3 بدائل أمام كولر لتعويض رحيل أحمد عبدالقادر عن الأهلي

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