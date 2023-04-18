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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أخبار السيارات| فرصة لذوي الهمم قبل العيد.. كيا K5 فول أوبشن 2020.. بتخفيضات جمركية.. جيب رينيجيد 2022 بـ106 آلاف جنيه

أخبار السيارات
أخبار السيارات

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها في التالي :

تولي الحكومة المصرية اهتماما كبيرا بالمواطنين المصريين " ذوي الهمم" ، خصوصا بعد قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوفير كافة سبل الراحة والدعم لأصحاب الهمم، بالإضافة الي إصدار القوانين التي تسمح لهم باقتناء سيارات بمواصفات مميزة وبتخفيضات كبيرة، لمساعدتهم علي ممارسة حياتهم بشكل طبيعي دون الاحتياج لأحد لمساعدتهم.

يتوافر داخل السوق المصري للسيارات الجديدة أنواع مختلفة من طرازات السيارات التي تقدم من قبل الصانع الصيني للسيارات ومنها شيري اريزو 5 موديل 2023 التي تتشابه مع سيارة إم جي 5 في المواصفات، ولكن بعد زيادة أسعار السيارات خلال الفترة الماضية وخصوصا إصدارات إم جي الصينية، فـ كان من الطبيعي أن البحث عن بديلتها في المواصفات وبأسعار أقل.

يتوافر داخل السوق المصري للسيارات الجديدة أنواع مختلفة من طرازات شركة هيونداي الكورية، وتتنوع تلك الإصدارات ما بين فئة السيارات السيدان والهاتشباك، والكروس أوفر لـ موديلات 2023، ودائما ما يبحث المواطنين وخصوصا الشباب عن سيارات ذات محرك قوي ومظهر متميز من العلامة الكورية ومن تلك السيارات هيونداي النترا HD موديل 2023، وتقدم بداخل السوق المصري بـ 4 فئات مختلفين في الأسعار والتجهيزات .

وافق مجلس الوزراء سابقا  على القواعد المنفذة لأحكام قانون منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج، وجاء ذلك بناء على مقترحات التعديلات المقدمة من مجلس النواب والتي وافقت عليها الحكومة.

كشفت شركة رينو الفرنسية المتخصصة في صناعة السيارات عن سياراتها الجديدة رينو Austral، وتنتمي سيارة رينو Austral الي فئة السيارات الـ SUV متعددة الاستخدامات.

كشفت شركة ليجو تيكنيك Lego Technic المتخصصة في ألعاب الليجو، عن أحدث طرازاتها وهي عبارة عن سيارة خارقة صغيرة الحجم بمقاس 10:1 وهي من إصدارات شركة بيجو الفرنسية وتسمي بيجو 9X8 هايبرد، وستقوم سيارة بيجو 9X8 الهايبرد بالمنافسة في سباق لومان 24 ساعة في شهر يونيو من العام الجاري .

انتشر فيديو خلال الفترة الماضية علي السوشيال ميديا يظهر دراجة هوائية مميزة، جاءت تلك الدراجة الفريدة من نوعها بإطارات مربعة وليست دائرية كما اعتدنا علي رؤيتها، إضافة إلى أنها تتحرك وتسير بشكل جيد، حيث إن تلك الإطارات لا تمنعها من الحركة، ولكنها من الممكن أن تبطئ حركتها عن الدرجات التقليدية.

كشفت شركة لاند روفر البريطانية عن سياراتها الجديدة  لاند روفر  Defender 130 الفاخرة، وتنتمي سيارة   لاند روفر  Defender 130 الي فئة السيارات الـ SUV متعددة الاستخدامات كبيرة الحجم، وتحتوي علي Defender 130 الفاخرة علي 8 مقاعد للركاب، بالإضافة الي أن سيارة لاند روفر  Defender 130 الفاخرة يمكنها التحرك علي الطرق الصحراوية والغير ممهدة بسهولة بفضل محركاتها القوية .

كيا K5 شيرى اريزو 5 ام جي 5 هيونداي النترا HD جيب رينيجيد 2022 رينو Austral شبيهة قشقاي بيجو 9X8 دراجة هوائية سعر لاند روفر Defender 130

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