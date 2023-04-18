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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

تحذير قبل إجازة العيد.. ضع جنيها معدنيا في الفريزر عند مغادرة المنزل

جنية -عمله معدنية
جنية -عمله معدنية

يستعد المواطنين للذهاب إلى المدن الساحلية لقضاء عطلة العيد، بعد صيام شهر رمضان المبارك، وخاصة بعد اعطاء  الحكومة والقطاع الخاص اجازة العيد بداية من يوم الخميس وحتي الثلاثاء.

اجازة العيد 2023

اجازة العيد 2023

وعلي الاسر الراغبة في السفر لقضاء اجازة العيد خارج منازلهم، اتخاز بعض الاجراءات قبل السفر وترك المنزل او الشقة، اتباع اجرئات الامن التالية:-

1- غلق  محابس الغاز

2- غلق محابس المياه

3- غلق جميع مفاتيح الكهرباء الفرعية

لماذا يجب عليك ترك عملة معدنية في الفريزر عند مغادرة المنزل لعدة أيام

عملة معدنية- جنية

تشغيل مفاتيح الكهرباء الخاصة بالثلاجه او الديب فريزر، وذلك لضمان  صحة الاطعمة والمشروبات داخلها، ويوجد فكره بسيطه لمعرفة اذا كانت الكهرباء انقطعت عنهم بوقت كبير والتي تفسد الطعام رغم وجوده بالثلاجة او الفريزر، وهي بوضع عمله معدنية علي سبيل المثال جنية معدن علي سطح كوب مياة مجمد.

فالثلاث احتمالات التالية توضح جودة الاكل من مكان العملة المعدنية في كوب المياة:-

1- اذا كانت العملة علي سطح كوب المياة المجمد فالاكل سليم

2- اذا كانت العملة في المنتصف فانقطعت الكهرباء لوقت قصير او متوسط، ويجب اختبار الاطعمة قبل الطهي

3- اذا كانت العملة في قاع الكوب فهذا دليل علي انقطاع الكهرباء لوقت كبير وذلك دليل علي فساد الاطعمة

انقطاع الكهرباء صيام شهر رمضان شهر رمضان المبارك إجازة العيد 2023 عملة معدنية الحكومة والقطاع الخاص ترك عملة معدنية في الفريزر

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