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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

مدبولي يُوجه بالتعامل الحاسم مع أي مخالفة بناء خلال إجازة العيد

صدى البلد

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماع مجلس المحافظين، عبر تقنية الفيديو كونفرانس؛ لمناقشة عدد من الملفات والقضايا، بحضور اللواء/ هشام آمنة، وزير التنمية المحلية.

 و تم خلال الاجتماع، استعراض جهود مواجهة التعديات على أراضي وأملاك الدولة، وفي هذا الصدد، وجه رئيس مجلس الوزراء باستمرار متابعة غرف العمليات الدائمة بالمحافظات فيما يخص أي حالات تعد على أراضي الدولة استغلالا لفترة الإجازات والأعياد، خاصة مخالفات البناء على الأراضي الزراعية، مكلفا باستمرار حملات المتابعة وتكثيفها خلال هذه الفترة من جانب الجهات المختصة، من خلال التنسيق مع الإدارات والجهات المحلية بالمحافظات للإبلاغ عن أي حالات تعد وتنفيذ  الإزالات الفورية لهذه الحالات المرصودة، مشددا على التعامل بحسم وعدم التهاون مع المعتدين على الأراضي الزراعية أو مخالفي البناء.

وفي هذا الإطار، استعرض وزير التنمية المحلية تقريراً مفصلا حول جهود التعامل مع التعديات على أملاك الدولة على مستوى محافظات الجمهورية، وما تم من إزالات لتلك التعديات الواقعة على الأراضي الزراعية أو بالبناء على أراض ملك جهات تابعة للدولة.

وأوضح أن عدد حالات الإزالة التي تم التعامل معها خلال الفترة من 1/10/2021، وحتى 31/3/2023 وصلت إلى نحو 109449 حالة، بإجمالي مساحات تصل إلى 30 ألف فدان بالنسبة للتعديات على الأراضي بالزراعة، و24 مليون م2 بالنسبة للتعديات بالبناء.

وأوضح الوزير موقف تنفيذ الموجة 20 من الإزالات، والاستعدادات الجارية لتنفيذ الموجة 21 منها، والتي سيتم تنفيذها على ثلاث مراحل تمتد حتى منتصف شهر يوليو المقبل.

كما استعرض وزير التنمية المحلية، تقريرا حول المتغيرات المكانية وما تم من إجراءات في هذا الإطار، موضحاً خلاله إجمالي عدد المتغيرات المكانية خلال الفترة من 15/8/2022 وحتى 13/4/2023.

من جانبهم، شرح المحافظون الجهود المبذولة خلال الفترة الحالية لتوفير مختلف أنواع السلع والمنتجات الغذائية، وكذا توفير المخزون من المواد والمنتجات البترولية، خاصة في المحافظات الساحلية، وفي هذا الصدد، استعرض المحافظون الخدمات المختلفة التي سيتم تقديمها للمواطنين خلال إجازات العيد، سواء في فتح الحدائق والمتنزهات، أو المناطق السياحية وغيرها.

كما قدم المحافظون عدة تقارير عن استعداداتهم لمواجهة أي تعديات على الأراضي الزراعية، أو مخالفات البناء، مؤكدين أنه سيتم التعامل بحسم مع أي مخالفة، أو تعدٍ على الأراضي الزراعية.
 

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