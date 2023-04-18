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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

زوجة نجم الأهلي السابق تسحر العيون بالقفطان المغربي

غزلان بانون
غزلان بانون

خطفت غزلان زوجة النجم المغربي بدر بانون لاعب الأهلي السابق وقطر القطري الحالي انظار متابعيها بصورة جديدة لها، نشرتها عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"


وارتدت غزلان بانون قفطان باللون الأزرق بأكمام طويلة منقوش باللون الذهبي، وهو ما أبرز رقة وجمال إطلالتها.


ولعب بدر بانون موسمين ضمن صفوف الأهلى، منذ أن تعاقد معه من فريق الرجاء المغربي ثم انتقل بشكل نهائي لصفوف قطر القطرى في يوليو الماضى.

وشارك بدر بانون في 52 مباراة مع الأهلى ونجح فى تسجيل أربعة أهداف وصنع هدف، وتوج مع المارد الأحمر ببطولة دوري أبطال أفريقيا بجانب السوبر الأفريقى وكأس مصر وبرونزية كأس العالم للأندية.

 

IMG_٢٠٢٣٠٤١٨_٠٥٢٠٢٣
IMG_٢٠٢٣٠٤١٨_٠٥٢٠٢٣
نجم الأهلي اللون الأزرق صورة جديدة الرجاء المغربي لاعب الأهلي السابق بدر بانون غزلان زوجة بدر بانون

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