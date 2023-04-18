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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

المداح الحلقة 28.. يسرا اللوزى تواجه حمادة هلال بحقيقتها.. وإصابة ابنة عبد العزيز مخيون بالعمى

المداح
المداح

شهدت أحداث الحلقة الـ28 من مسلسل «المداح.. أسطورة العشق» العديد من الأحداث المهمة كان أبرزها إصابة ابنة «الأمير – عبدالعزيز مخيون» بالعمى، بعدما ظهر لها الجني «قزح» نتيجة لقيام والدها بالوقوف في صف «صابر المداح – حمادة هلال» ضد الجن.

وتلقى الشرطة القبض على «منال – دنيا عبدالعزيز» بتهمة قتل «عمار» والعثور على جثته بجوار منزلها، وبعد تدخل محاميها يتم الإفراج عنها من سراي النيابة بعدما اختلفت بصماتها عن البصمات الموجودة على الجثة وفي محيط الحادث.

ويلجأ الأمير إلى صابر المداح ليطلب مساعدته بعدما أصيبت ابنته «دارين» بالعمي، ويطلب منه السفر معه إلى لبنان لمعالجة ابنته ويؤكد له الوقوف معه في حربه مع الجن، ولكنه يشككه من جديد في نسبه من طفله «عز»، وفي نهاية الأمر يطلب الأمير من صابر برعاية الطفل وأن يحوط عليه.  

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في نفس السياق يعترف صابر لوالدته حنان سليمان بأنه هو من خطف ابنه، وجاء قراره حفاظا على ابنه من زوجته رحاب وخوفا من أن يتعرض للخطر على يدها، ويطمئنها أن ابنه بخير وأن يتواجد فى مكان آمن مع «أمينة – سلمى أبوضيف».

وأخيرا يعثر «حمزة – أحمد كشك» على شقيقته أمينة التي يسيطر عليها الجن، ويعقد خالهم «الحاج سليم – أحمد ماهر» جلسة صلح بينهما، ويقرر أن يزوج أمينة من حب عمرها «جمال – محمد مهران» دون أخذ رأي صابر المداح.

ومن المفاجآت الدرامية التي تشهدها الحلقة قيام «أيمن – مساعد الجن هايم» بطلب مقابلة صابر المداح ويصارحه بأن هايم هو السبب فيما وصل إليه وأنه كان السبب في قتل خالته عن طريق أخته «هبة – هلا السعيد» وأن «أحلام – رانيا فريد شوقي» زوجة «حسن المداح – خالد سرحان» تعمل مع هايم وتخطط للنيل منه.

وتنتهي أحداث الحلقة بمفاجأة كبرى وهي اكتشاف صابر المداح أخيرا أن «تاج – يسرا اللوزي» مجرد «جن عاشق» بعدما تظهر له بفستان ملائكي أبيض، وتنتهى الأحداث بشكل غامض.. فهل تعترف تاج بالوقوع في حب صابر، هذا ما ستشهده الحلقة القادمة.

مسلسل «المداح» الجزء الثالث من بطولة حمادة هلال وهبة مجدي ويسرا اللوزي ومحمد عز وعصام السقا ودنيا عبد العزيز وحنان سليمان وهلا السعيد وعفاف رشاد وخالد سرحان ومحمود عامر وبسمة ماهر وتامر شلتوت وسلمى أبو ضيف ورانيا فريد شوقي ومحمد مهران ولوسي وعبد العزيز مخيون وأحمد ماهر وصبحي خليل وأحمد كشك، إنتاج شركة سكرمو ميديا- إسلام المرسي، من تأليف وليد أبو المجد وأمين جمال وشريف يسري ومن إخراج أحمد سمير فرج.

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