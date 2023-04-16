مش هشتغل مع محمد سامى.. زينة تكشف سر خلافها مع مخرج جعفر العمدة

تحل الفنانة زينة ضيفة على برنامج “حبر سرى” وذلك بعد نجاح مسلسل جعفر العمدة الذى يعرض حاليا فى رمضان وتشارك فى بطولته مع محمد رمضان.

وتفجر زينة العديد من المفاجآت حيث ترد لأول مرة على سبب عدم تعاملها مع محمد سامى مجددا بعد مسلسل جعفر العمدة وقالت زينة فى البرومو الخاص بالحلقة : ليس هناك خلاف واحد مع محمد سامى لكن لن أعمل معه مجددا.

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كما توجه رسالة شديدة اللهجة لكل من لم يقف معها فى أزمتها مع أحمد عز قائلة : محدش له دعوة نتصالح نتخانق كل واحد فى حاله دى حياتى الخاصة.

كما تتحدث زينة عن دخولها الفن وترد على سؤال أن تامر عبد المنعم كان وسطتها فى الدخول لعالم الفن.

مسلسل جعفر العمدة

يذكر أن زينة تشارك فى مسلسل جعفر العمدة والذى يقوم ببطولته كل من محمد رمضان وإيمان العاصي ومى كساب ومنة فضالى وأحمد داش وهالة صدقى وأحمد فهيم ومنذر رياحنة وتأليف وإخراج محمد سامي.

وتدور أحداث العمل حول شخصية جعفر العمدة الذى يدخل فى خلاف حاد مع عائلة فتح الله ويتم خطف ابنه الصغير ولم يعثر عليه على مدار 19 عاما.