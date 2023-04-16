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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

نفس ثمن موبايل جعفر العمدة.. سيارة شهيرة من بيجو

بثمن موبايل جعفر
بثمن موبايل جعفر العمدة.. سيارة شهيرة من بيجو

لطالما كانت سيارة بيجو 504 الأسطورية واحدة من أقوي السيارات فى تاريخ الطرق المصرية، خاصةً موديل 1979 منها الذى طغي فى حضوره القوي، هل تخيلت أنه بنفس سعر موبايل جعفر العمدة الذى يقدمه الفنان محمد رمضان وهو آيفون 13 برو ماكس، أن تشتري بيجو 504 مستعملة؟.

موبايل جعفر العمدة

وفقاً لمنصة بيع السيارات المستعملة “أونلاين” الأشهر فى مصر، هناك عرض على سيارة بيجو 504 موديل 1979 باللون النبيتي مقابل 35 ألف جنيه.

بيجو 504

جاءت بيجو 504 موديل 1979 بمحرك سعة 1800 سي سي، مكون من 4 أسطوانات، يستطيع أن يولد قوة قدرها 79 حصانًا، مع ناقل حركة يدوي من 5 سرعات، بينما تصل سرعتها القصوي إلى 180 كيلومتر فى الساعة.

بيجو 504

تأتى بيجو 504 موديل 1979 مع زجاج كهربي، وهي حاصلة على دهان خارجي للتجديد ، مع عداد بقراءة أكثر من 200 ألف كيلومتر.

بيجو 504

جدير بالذكر أن بيجو 504 موديل 1979 متواجدة فى الإسكندرية، وهي مرخصة لعام إضافي، باللون النبيتي مقابل سعر 35 ألف جنيه فقط.

بيجو جعفر العمدة محمد رمضان آيفون بيجو 504 مستعملة آيفون 13 برو ماكس

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