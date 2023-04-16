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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أول صورة للفنان محمد رمضان من داخل إعادة تصوير مشاهد جعفر العمدة

جعفر العمدة
جعفر العمدة

ظهر الفنان محمد رمضان لأول مرة منذ انتشار أخبار إعادة تصوير مشاهد من مسلسل جعفر العمدة بموقع العمل بمدينة الإنتاج الإعلامي. 

وخرج محمد رمضان منذ قليل في فيديو لايف عبر حسابه على تطبيق انستجرام، بملابس جعفر العمدة وهو بمثابة إعلان رسمي منه بإعادة التصوير.

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وأثار صناع مسلسل “جعفر العمدة” حالة من الجدل الواسع بعد عودة البعض الى لوكيشن التصوير مجددا لتصوير بعض المشاهد وهو ما اعلنته هالة صدقى عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام مؤكدة ان هناك تغيرات طرأت بسبب التسريبات والتوقعات التى شهدها العمل الفترة الماضية. 

 

ويأتى عودة صناع مسلسل “جعفر العمدة” الى لوكيشن التصوير فى ظل غياب المخرج محمد سامى الذى يتواجد حاليا فى دبى ويحيط الغموض حول المشاهد التى يتم تصويرها حاليا ما إذا كانت مشهد النهاية كما تردد فى الفترة الأخيرة ام بعض المشاهد العادية التى تعانى من بعض المشاكل فى التقنيات كما تردد أيضا الساعات القليلة الماضية. 

محمد رمضان الفنان محمد رمضان مدينة الانتاج الإعلامي مسلسل جعفر العمدة جعفر العمدة تطبيق انستجرام

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