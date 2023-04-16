محمد رمضان وهالة صدقي يعيدان تصوير مشهد في جعفر العمدة بمدينة الإنتاج

علم صدى البلد ان النجم محمد رمضان والفنانة هالة صدقي تواجدا اليوم في مدينة الانتاج الإعلامي لتعديل مشهد قد تم تصويره من قبل في مسلسل جعفر العمدة .

نهاية جعفر العمدة

وصور رمضان وهالة صدقي المشهد وهو مشهد غير مشهد النهاية والذي لم يطرأ عليه اي تغيير .



مسلسل جعفر العمدة :

شهدت الحلقة 24 من مسلسل جعفر العمدة ؛ طرد شوقي فتح الله لوداد من منزله وقام بطلاقها .

في الوقت التي طلبت فيه وداد السماح من سيد ولكنه ضربها بالقلم وانكرت انها قد حاولت قتل عايدة .

بينما وافق محمد رمضان على حمل زوجاته ؛ فيما رفضت ايمان العاصي ذلك الطلب .

وأرسلت إيمان العاصي سيدات الي زينة لكي يجهضوا جنينها وبالفعل قاموا بضربها



جعفر العمدة:

تدور أحداث مسلسل جعفر العمدة في إطار اجتماعى، حول جعفر الذي يقوم بدوره محمد رمضان يمتلك شركات للمقاولات ويتزوج بـ3 سيدات، ويدخل في العديد من الصراعات والخلافات في عمله، وخلال أحداث المسلسل يقابل شخصية «عايدة» قوم بدورها «زينة» وتنشأ بينهما قصة مليئة بالمفاجآت طوال حلقات المسلسل.



القنوات وموعد عرض مسلسل جعفر العمدة

قناة العرض: dmc

موعد العرض: الساعة 10:15 مساء

مي كساب :

احتفلت الفنانة مي كساب، بنجاح مسلسلها الجديد “جعفر العمدة" عبر حسابها الشخصي على موقع التواصلالاجتماعي انستجرام.



وحقق المسلسل مشاهدات كبيرة، وعلقت مي كساب:” أحلي حاجه في الدنيا إن ربنا يرزقك بأصحاب بجد بيحبوك من قلبهم من غيرأي مصالح يفرحو لفرحك يزعلو لزعلك شكرا من قلبي إنكم في حياتي ربنا يديمكم نعمه من رب العالمين”