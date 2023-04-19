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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

BMW تكشف عن XM 50e بمواصفات أقل مما كان متوقعًا| صور

BMW XM 50e
BMW XM 50e

قامت شركة BMW قبل أيام قليلة فقط، بالكشف عن XM 50e باعتبارها الطراز الرئيسي لسيارات الدفع الرباعي لفئة XM الجديدة كلياً، كان من المتوقع أن يتلقى النموذج نفس مجموعة نقل الحركة مثل M760e مع ذروة إنتاج تبلغ 563 حصانًا وعزم دوران يبلغ 591 رطلاً، ولكن جاءت المواصفات أقل من التوقعات.

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BMW XM 50e

قررت شركة صناعة السيارات البافارية عدم إصدار إعلان كبير ببيان صحفي مفصل عن XM 50e ولكن بدلاً من ذلك نشرت مواصفاتها على موقعها الرسمي، والأرقام ليست مثيرة للإعجاب تمامًا ، مع الأخذ في الاعتبار أن XM هي طراز M متكامل، حيث يبلغ ناتج المحرك نحو 469 حصانًا و 516 رطلاً من عزم الدوران، وهذا ليس سيئًا في حد ذاته لكننا كنا نأمل في المزيد من القوة.

BMW XM 50e

يأتي الناتج بفضل محرك بنزين سداسي الأسطوانات سعة 3.0 ليتر مزود بشاحن توربيني ، مدعوم بمحرك كهربائي بقوة 197 حصانا، تمت مشاركة تكوين مجموعة نقل الحركة هذا بالفعل مع M760e ولكن في سيارة الليموزين المكهربة الفاخرة ، تتميز بنسخة أكثر قوة من محرك الاحتراق، ويتم تسليم القوة في XM 50e إلى جميع العجلات الأربع من خلال ناقل حركة أوتوماتيكي قياسي من ثماني سرعات مع أوضاع قيادة مختلفة.

BMW XM 50e

ينتج عن القوة القصوى البالغة 469 حصانًا في السيارة التي تزن حوالي 6000 رطل تسارع من 0 إلى 62 ميلًا في الساعة (0-100 كيلومتر في الساعة) في 5.1 ثانية، وتعد هذه الأرقام ليست بطيئه لمثل هذه السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات الكبيرة بأي حال من الأحوال، ولكن XM القياسي ينطلق بسرعة 4.1 ثانية فقط ، في حين أن Label Red الذي يتصدر النطاق يحقق هذا التسارع في 3.7 ثانية بشكل مثير للإعجاب.

BMW XM 50e

يأتي الجزء الأخير من المعلومات بخصوص XM 50e الجديد يتعلق بمدى الكهرباء، حيث تستخدم سيارات الدفع الرباعي المكهربة نفس حزمة البطارية 22.1 كيلو واط في الساعة مثل M760e ، وهو ما يكفي لما يصل إلى 52 ميلاً (84 كيلومترًا) بين شحنتين، وللمقارنة يمكن لـ Label Red القيام بحوالي 30 ميلاً (48 كم) ببطارية مشحونة بالكامل.

BMW XM 50e صناعة السيارات Label Red

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