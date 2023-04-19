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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

3 أيام.. مواعيد عمل المخابز خلال عيد الفطر المبارك

صدى البلد

يعد زغيف الخبز هو عنصر أساسي في وجبات الأسرة المصرية، لذلك يهتم الكثير من المواطنين بمعرفة مواعيد عمل المخابز خلال عيد الفطر 2023.

أصدر  الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، التوجيه الوزاري رقم (8) لسنة 2023، الذي يتضمن منح المطاحن التموينية (عام – خاص) إجازة بمناسبة عيد الفطر المبارك لمدة 3 أيام في الفترة من 21 وحتى 23 أبريل 2023.

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عودة مواعيد عمل المخابز في العيد

 

ويتم بعد ذلك تحديد أيام الإجازات الممنوحة أمام كل مخبز، والمخابز التي لا تريد الحصول على إجازة، فستعود إلى مواعديها الطبيعية  خلال إجازة عيد الفطر تبدأ من الساعة الخامسة صباحا حتى الخامسة عصرا.

 

 

أكد اللواء عبد النعيم حامد مدير مديرية التموين أنه تم تشكيل غرفة عمليات للعمل خلال أيام العيد تضم قيادات المديرية ومديري الإدارات الداخلية لتلقى بلاغات المواطنين والعمل على حلها مع وجود غرفة عمليات لجميع الإدارات التموينية الفرعية بالأحياء لتلقي بلاغات المواطنين على ارقام (٢٧٤٢٠٠١٩ - ٢٧٤٢٠٠٢٥ - ٢٧٤٢٠٠٣٧ - ٢٧٤٢٠٠٣٨).

 

 

وأوضح مدير مديرية التموين أن الشركة القابضة للصناعات الغذائية والشركات التابعة لها وفرت كميات كبيرة من السلع  والسكر المحلى والمسلى والزبد الطبيعى والأسماك الطازجة والمجمدة واللحوم والبيض والرنجة من خلال المجمعات لتلبية احتياجات المواطنين خلال العيد .

 

 

 

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