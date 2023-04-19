19200 للجنيه.. سعر الذهب اليوم الأربعاء في مصر

استقرت أسعار الذهب في مصر مستهل تعاملات اليوم الأربعاء 19-4-2023، على مستوى جميع الاعيرة الذهبية.

وكانت أسعار الذهب بالأمس قد ارتفعت متأثرة بارتفاع سعر الذهب عالميا، مدعومة بتراجع مؤشر الدولار الأمريكي، بالإضافة إلى تزايد المخاوف بشأن تصاعد التوترات الجيوسياسية بين الصين والولايات المتحدة بسبب قضية تايوان.

سعر الذهب اليوم

ويهتم الكثير من المواطنين بمتابعة أسعار الذهب اليوم خاصة المقبلين على الزواج والراغبين في الاستثمار، ذلك يقدم موقع صدى البلد الاخباري سعر الذهب اليوم 19 إبريل 2023 في مصر ضمن نشرته الخدمية.

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 قيمة 2057 جنيها

سعر الذهب عيار 24

وصل سعر الذهب عيار 24 إلى 2742 جنيها

سعر الذهب عيار 21

سجل سعر الذهب اليوم عيار 21 قيمة 2400 جنيه للبيع و2370 جنيها للشراء

قال سعيد إمبابي، عضو شعبة الذهب بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن أسعار الذهب ما زالت تشهد مستويات غير حقيقية، نتيجة تلاعب البعض واستغلالهم لمخاوف المواطنين بشأن شائعات تراجع العملة، والتي دفعتهم للذهب كملاذ آمن للتحوط والحفاظ على قيمة أموالهم.

وشدد عضو شعبة الذهب بالاتحاد العام للغرف التجارية، على ضرورة زيادة الرقابة على أسواق الذهب، في ظل تسعير غير عادل يستنزف مدخرات المواطنين، نتيجة الشراء في مستويات سعرية مرتفعة، ولا تتوافق مع الأسعار العالمية والعرض والطلب.

سعر الجنيه الذهب اليوم

وصل سعر الجنيه الذهب اليوم الاربعاء 19-4-2023، قيمة 19.200 ألف جنيه للشراء