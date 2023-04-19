بلاش بلبلة.. القومي للبحوث الفلكية يكشف الموعد النهائي لعيد الفطر المبارك |تفاصيل

أثار موعد عيد الفطر المبارك جدلًا واسعًا بين المواطنين خلال الأيام الماضية، وذلك بسبب انتظار المواطنين الإعلان عن اليوم المتمم لشهر رمضان، من خلال رؤية هلال شوال المرتقبة.

وتضاربت الأقاويل أيضًا حتى بين المتخصصين بسبب حالة الجو في هذا التوقيت، حيث قيل إنه يتعذر رؤية الهلال، وما يترتب عليه من أن عيد الفطر سيكون السبت، وليس الجمعة القادمة.

موعد عيد الفطر المبارك

وأعلنت هيئة البحوث الفلكية تفاصيل جديدة بخصوص كسوف الشمس المتوقع يوم الخميس القادم، حيث أشارت إلى أنه طبقا للحسابات الفلكية التي يقوم بها معمل أبحاث الشمس بالمعهد، فإنه في الساعة الثالثة وأربع وثلاثين دقيقة فجرًا بتوقيت القاهرة يوم الخميس 20 أبريل 2023م يبدأ دخول الكسوف بشكل كسوف شبه ظلي وفي الساعة السادسة وست عشرة دقيقة صباحًا بتوقيت القاهرة يكتمل الكسوف، حيث يغطي القمر الشمس تمامًا وهو ما يتفق توقيته مع اقتران شهر شوال لعام 1444هـ.

موعد عيد الفطر المبارك

الجمعة أول أيام عيد الفطر المبارك

وقال جاد القاضي رئيس المعهد: "ويرى الكسوف حلقيًا في شبه جزيرة نورث ويست وجزيرة بارو في غرب أستراليا، والأجزاء الشرقية من تيمور الشرقية، وكذلك جزيرة دمار وأجزاء من مقاطعة بابوا في إندونيسيا، ويمكن رؤيته ككسوف جزئي في جنوب وشرق قارة آسيا- قارة أستراليا المحيط الباسفيكي- المحيط الهندي- القارة القطبية الجنوبية".

ويغطي الكسوف ككسوف حلقي مساحة عرضها 49 كم وسوف يستغرق مدة قدرها دقيقة و16 ثانية. عند ذروة الكسوف يغطي قرص القمر حوالي 101، 3 من كامل قرص الشمس، وسوف يستغرق الكسوف منذ بدايته وحتى نهايته مدة قدرها خمس ساعات وخمس وعشرون دقيقة تقريبًا، ولا يمكن رؤيته في مصر.

موعد أول أيام عيد الفطر المبارك

وعلى صعيد آخر أعلن المعهد في بيان صحفي عن غرة شهر شوال وأول أيام عيد الفطر المبارك، الموافق يوم الجمعة المقبل 21 من شهر أبريل الجاري، نافيًا أن يكون لكسوف الشمس المتوقع أي تأثير على رؤية هلال شهر شوال، على أن يكون يوم الخميس التاسع والعشرين من شهر رمضان متممًا للشهر الكريم.

موعد صلاة عيد الفطر 2023

وكشف المعهد القومي للبحوث الفلكية عن موعد صلاة عيد الفطر المبارك 2023، موضحاً أنها ستكون فى تمام الساعة 5:47 صباحاً، وفق التوقيت المحلي لمحافظة القاهرة.