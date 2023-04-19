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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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صحف الإمارات اليوم|السيسي يشدد على المفاوضات لإنهاء أزمة السودان.. الأسد يبحث مع وزير الخارجية السعودي حل الأزمة السورية.. وبوتين يزور منطقتين على خطوط التماس بأوكرانيا

صحف الإمارات
صحف الإمارات
  • “موانئ أبوظبي” تنفي وجود استثمارات في السودان
  • الإنتربول يضبط أكثر من 200 طن من المخدرات في أمريكا اللاتينية
  • قتيل و5 جرحى بانهيار مرآب للسيارات في نيويورك
  • بوتين يزور منطقتين على خطوط التماس بأوكرانيا

تناولت الصحف الإماراتية اليوم، الأربعاء، عددًا من الأخبار الهامة على الساحة المحلية والإقليمية والدولية؛ فيما يلي أبرزها:

ونقلت صحيفة "البيان" إن موانئ أبوظبي نفت الأخبار المنشورة بشأن انكشاف شركة «موانئ أبوظبي» على الوضع السياسي في السودان من خلال استثمار 6 مليارات دولار في مشروع لبناء ميناء ومنطقة اقتصادية في السودان.

وبحسب إفصاح لسوق أبوظبي، أوضحت «موانئ أبوظبي» أنها لم تبرم أية اتفاقية ملزمة، ولم تلتزم بأي استثمار بخصوص مشروع مشترك لبناء ميناء ومنطقة اقتصادية في السودان.

وفي الشأن المصري، ذكرت صحيفة "الاتحاد"، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي شدد على ضرورة إجراء مفاوضات في السودان لإنهاء الأزمة السياسية والأمنية الراهنة، محذراً من عواقب التدخل في الشأن الداخلي للبلاد.

جاء ذلك خلال ترؤس الرئيس السيسي اجتماعاً للمجلس الأعلى للقوات المسلحة، أكد من خلاله موقف بلاده الثابت بشأن عدم التدخل في شؤون الدول.

وفي الشأن العربي، ذكرت صحيفة "الإمارات اليوم"، أن الرئيس السوري، بشار الأسد، استقبل أمس، وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، الذي قام بزيارة رسمية إلى دمشق.

ومن صحيفة “الخليج”، ضيقت السلطات التونسية الخناق على حركة “النهضة” الإخوانية، وأغلقت جميع مقارّها، وحظرت اجتماعاتها في أنحاء البلاد، كما اعتقلت ثلاثة من قياداتها البارزة، بعد ساعات من إيقاف زعيمها راشد الغنوشي الذي تم نقله إلى المستشفى مساء أمس بعد يوم على توقيفه.

عالميًا، قالت صحيفة "البيان" إن الشرطة الدولية (إنتربول) قالت إن سلطات أمريكا اللاتينية اعتقلت 14 ألفا و260 شخصا وصادرت نحو 200 طن من الكوكايين في إطار عملية كبيرة.

ومن الصحيفة ذاتها، لقي شخص حتفه وأصيب خمسة آخرون بعد انهيار في مرآب للسيارات في منطقة مانهاتن السفلى بمدينة نيويورك الأمريكية مساء الثلاثاء، حسبما ذكرت السلطات.

أما صحيفة "الإمارات اليوم"، فقالت إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قام بزيارة مفاجئة، أمس، إلى منطقتين على خطوط التماس في أوكرانيا، فيما قام نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بزيارة قوات بلاده في شرق البلاد.

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