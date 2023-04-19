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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

البترول: غدا غلق باب استقبال قراءة غاز المنزل الشهرية

عداد الغاز المنزلي
عداد الغاز المنزلي

تغلق شركة الخدمات التجارية البترولية ”بتروتريد“، التابعة لوزارة البترول والثروة المعدنية، غدًا الخميس الموافق ٢٠ أبريل 2023، باب استقبال قراءة غاز المنزل الشهرية للوحدات إلكترونياً للشهر الجاري والذي أمتد لمدة ٢٠ يوما.

 

يأتي ذلك في إطار حرص شركة ”بتروتريد“ على تيسير الخدمات المقدمة بهدف راحة عملاء الشركة مستخدمي الغاز الطبيعي المنزلي، وتطبيقا لبرنامج وزارة البترول والثروة المعدنية  لـ ”التحول الرقمي“ في كافة الخدمات المقدمة للمواطنين. 

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وتوفِّر الشركة 15 طريقة إلكترونية مختلفة يستطيع من خلالها عُملاء الشركة تسجيل القراءة الشهرية أو دفع فاتورة الغاز الخاصة بوحداتهم السكنية  .

15 طريقة لتسجيل قراءة عداد الغاز الشهرية ودفع الفواتير 

1 – تطبيق ”بتروميتر“ أحدث طريقة لتسجيل القراءة الشهرية لاستهلاك الغاز الطبيعي حيث يقوم التطبيق بقراءة عدَّاد الغاز المنزلي مباشرة من خلال توجيه كاميرا الهاتف المحمول نحو واجهة قراءة عدَّاد الغاز ليتم ترجمتها و تسجيلها مُباشرةً علي قاعدة البيانات بالشركة.

• يمكن تحميل تطبيق بتروميتر من خلال متجر تطبيقات الهواتف الذكية لجميع الأنظمة:

2 – من خلال الموقع الإلكتروني للشركة.


3 – إبلاغ القراءة لمُحصِّل الشركة لتسجيلها فورياً على ماكينة الـ POS أثناء تحصيل الفاتورة في المناطق المُفعَّل بها الخدمة.

 

4 – عن طريق تطبيق محفظة فون كاش البنك الأهلي أو تطبيق محفظة BM walt بنك مصر.

 

5 – تطبيق موبايل ماي فوري يمكنكم تحميل التطبيق من المتجر الملائم لهاتفك المحمول.

 

6 – تطبيق موبايل جوميا.

7 – من خلال مكاتب البريد المصري.

8 – من خلال كافة منافذ شركات التحصيل الإلكتروني المنتشرة في أنحاء الجمهورية (فوري ـ مصاري ـ أمان ـ بي ـ خدماتي ـ ضامن).

9 – من خلال (ماكينات الصرف الآلي لبنك مصر و بنك بلوم و بنك الأهلي المتحد).

10 – عن طريق رقم التليفون الأرضي لكل فرع و كلها متاحة على الموقع الإلكتروني للشركة.

11 – الرقم المختصر 17169 من أي موبايل أو تليفون أرضي.

12 – خدمة الرد الصوتي التفاعلي من أي موبايل على 5727 و من أي خط أرضي على 09000727.

13 – من خلال التوجُّه إلى أقرب مكتب من مراكز عملاء بتروتريد الخارجية المنتشرة بالنوادي الرياضية والكومباوندات والوزارات والمصالح الحكومية.

14 – من خلال التوجُّه إلى أقرب فرع من فروع الشركة و تسجيل القراءة ودفع قيمة أي فواتير لأي وحدة على مستوى الجمهورية.

15– الفروع المميكنة والمتوفرة في:

جنينة مول : الدور الأرضي

سيتي ستارز : الملحق الثاني -الدور الأول

محطة شل أوت جاردينيا :CASH SPOT

كما وفرت شركة بتروتريد مؤخراً خدمة جديدة لشحن عدادات الغاز الطبيعي مُسبقة الدفع عن طريق الموقع الإلكتروني الخاص بالشركة، لتضاف إلى وسائل و طرق الشحن الأخرى مثل تطبيق بتروشحن ومنافذ فوري ونقاط شحن الشركة المنتشرة في أنحاء الجمهورية.  

بتروتريد

خطأ قد يفصل عداد الغاز المنزلي بالكارت  

كما نشرت الصفحة الرسمية لشركة الخدمات البترولية “بتروتريد”، التابعة لوزارة البترول والثروة المعدنية، مقطع فيديو تحذيري، لخطأ يقع فيه الكثيرين يؤدي إلى فصل عداد الغاز المنزلي الذي يشحن بالكارت.

وحذرت الشركة عبر الفيديو من الخطأ وتكراره، حيث يفصل الخطأ عداد الغاز بشكل مباشر، وعند تكرار الخطأ لثلاث مرات، لن يتم إعادة الخدمة إلا عبر التواصل مع الشركة وطلب الدعم الفني. 

يأتي ذلك خلال شهر رمضان الكريم، والذي يزداد فيه استخدام الغاز الطبيعي المنزلي، نظرا لطبيعة الشهر، وعادات وطقوس الصيام، وزيادة الاستهلاك المترتبة على طهو الطعام. 

وبحسب الفيديو الذي يوضح بدايته طريقة شحن كارت عداد الغاز المنزلي، فإنه إذا تم شحن العداد وهناك أحد الأجهزة التي تعمل بالعمل في وضع استخدام أو هناك تناسي لفتحه، فأن الأمر يؤدي لتوقف الخدمة، حيث تظهر رسالة عبر شاشة العداد بذلك.

ويشير الفيديو إلى أنه هناك طريقة لإعادة الخدمة إذا تكرر الخطأ مرتان، موضحة بالفيديو التالي، وإنه حال تكرار الخطأ للمرة الثالثة فأن العداد سيفصل وسيحتاج المستهلك للعودة للشركة لإعادة الخدمة مرة أخرى. 

الفيديو:  

https://fb.watch/jrkWMG4EYY/ 

كما حذرت شركة الخدمات البترولية “بتروتريد” التابعة لوزارة البترول والثروة المعدنية، من عدم معرفة علامات شاشة عداد الغاز مسبق الدفع التحذيرية، مشيرة إلى أن عداد الغاز مسبق الدفع يظهر عبر شاشته 8 علامات كلا منهم له مدلول، وأن أحدهم يشير إلى وجود تسريب غاز بالشقة. 

ونشرت الصفحة الرسمية لشركة بتروتريد عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، انفو جرافا يشرح مدلول كل علامة تحذيرية أو إرشادية فوق شاشة عداد الغاز مسبق الدفع، وأيضا أهميتها.  

ويأتي إشعار E-15 كأكثر الإشعارات خطورة عبر شاشة العداد مسبق الدفع والذي يشير إلى إنذار تسريب وخاصية الأمان، كما يأتي إنذار E-09 كإنذار هام أيضا بضرورة إجراء صيانة الصمام.

فيما يشير إشعار E-03 إلى اقتراب جسم ممغنط من عداد الغاز مسبق الدفع، وهو شئ يشكل خطورة أيضا على الجهاز، ويجب تداركه بإبعاد ذلك الجسم المشار إليه. 


وأوضحت شركة بتروتريد عبر منشورها إلى أن إشعار E-05 يعبر عن إنذار لإعادة شحن العداد برصيد جديد، والذي ينذر بعد إشعار E-06 والذي يشير إلى اقتراب انتهاء الرصيد المتاح بكارت الشحن الخاص بالعداد.

وحول وقت السماح الخاص بالشحن، فيشير إنذار E-10 بانتهاء وقت السماح الخاص بذلك، وهي مرحلة بين انتهاء الرصيد وضرورة الشحن، كما يشير إشعار E-02 إلى فتح الغطاء الخاص بالعداد، فيما يأتي الإشعار الأخير بعداد الغاز مسبق الدفع E-01 إلى إفراغ البطارية المسئولة عن تشغيل شاشة العداد. 

وطالبت الشركة عبر بعض الردود عبر المنشور حول الأسئلة المتعددة المتعلقة بالأمر، إلى ضرورة التواصل مع خدمة الطوارئ الخاصة بالشركة عبر رقم 129 من أي خط أرضي، للاستفسار عن أي شكاوى أو أعطال قد تصيب عداد الغاز مسبق الدفع.  

تسجيل قراءة عداد الغاز الأوتوماتيكي 

فيما أعلنت شركة  الخدمات البترولية "بتروتريد" التابعة لوزارة البترول والثروة المعدنية، اعتبارا من يوم ١ وحتى يوم ٢٠ من نفس الشهر ، عن استقبال طلبات تسجيل قراءات الغاز الطبيعي المنزلي من المواطنين.


وأكدت الشركة أنه حال عدم تسجيل قراءة عداد الغاز الطبيعي المنزلي  للشهر الجديد، فإن ذلك يؤدي لتراكم الفواتير ومضاعفة قيمة الفاتورة خلال الشهر التالي.

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