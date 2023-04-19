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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الأمن الروسي يحبط عملية تخريبية في القرم

القرم
القرم

 

 

أعلن جهاز الأمن الفدرالي الروسي، اليوم الأربعاء،  إحباط عملية تخريبية في منشأة للطاقة بمنطقة كيرتش التابعة لشبه جزيرة القرم.

وأفاد مركز العلاقات العامة بجهاز الأمن الفدرالي، في بيان اليوم الأربعاء، أنه "تم إحباط عملية تخريبية في منشأة تابعة لشبكة الطاقة في شبه الجزيرة. ونتيجة للإجراءات المتخذة، تم اعتقال مواطن روسي أوكراني، من مواليد عام 1971، متورط في التحضير لهذه الجريمة".

وأضاف البيان أنه بعد تفتيش المكان الذي كان يقطن فيه المتهم تم ضبط عبوة ناسفة و"وسائل اتصال تحتوي على مراسلات مع ممثل لجهاز الاستخبارات الأوكرانية الذي نسق أنشطته الإجرامية".

وفي سياق اخر،  قال وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، اليوم الثلاثاء، إن تصريحات نظام كييف حول عودة شبه جزيرة القرم هي صراعات ديماجوجية وأوكرانية يجب حلها على أساس مبدأ عدم تجزئة الأمن.

وقال لافروف: "دعونا نتذكر التصريحات الأخيرة لممثلي نظام زيلينسكي، الذين طالبوا بعودة شبه جزيرة القرم، وهددوا، أو بالأحرى وعدوا، ووعدوا بفرح أنه بمجرد حدوث ذلك، سوف يدمرون اللغة الروسية والثقافة الروسية في شبه جزيرة القرم و جعل الثقافة الأوكرانية والعالمية تهيمن هناك".

وأضاف أن “مثل هذه الانكسارات تحدث في الثقافة العالمية. لقد رأينا بالفعل، وأنا مقتنع بأن هذه التصريحات الديماجوجية مفهومة، والغرض منها ومعناها مفهوم، واليوم تحدثنا لصالح حل الوضع الأوكراني، وأي صراعات أخرى موجودون في العالم".

وتابع قائلا: "لسوء الحظ، يتم الحفاظ عليهم بأعداد ضخمة، بناءً على مبادئ ميثاق الأمم المتحدة بشأن المساواة في السيادة بين الدول، على أساس مبدأ عدم قابلية الأمن للتجزئة على نطاق عالمي، عندما لا ينبغي لأي دولة تعزيز وأشار لافروف إلى أن أمنه على حساب الاخرين يشكل تهديدا لأي شخص".
 

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