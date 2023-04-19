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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

يقلب القضية وينهي العقوبة.. طلب وحيد لكهربا من لجنة الانضباط | ما هو ؟

محمود عبد المنعم
محمود عبد المنعم كهربا

تطفو أزمة اللاعب محمود عبد المنعم كهربا لاعب النادي الأهلي على اهتمامات الساحة الرياضية في الوقت الحالي، خاصة مع اقتراب مباراة السوبر المصري بين الأهلي والزمالك في الإمارات.

ولا زال الموقف غامضًا بشأن مشاركة كهربا في المباراة من الناحية القانونية، حيث أن تفسيرات العقوبة الصادرة من لجبة الانضباط تختلف في تفسيراتها ما بين خبير لوائح وآخر.

عقوبة كهربا.. 12 مباراة وغرامة مليون جنيه  

وأخطر رئيس لجنة الانضباط بالاتحاد المصري لكرة القدم عزت خميس، الأهلي رسمياً الثلاثاء بإيقاف مهاجمه محمود عبد المنعم "كهربا" 12 مباراة وتغريمه مليون جنيه تسدد خلال شهر على خلفية شكوى نادي الزمالك ضده بسبب هتافات مسيئة تجاه جماهيره عقب مباراة الأهلي والزمالك في الجولة الرابعة عشرة من مسابقة الدوري الممتاز.

وكانت لجنة الانضباط، الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة عزت خميس، وعضوية المستشارين محمد شيرين فهمي، وعصام فريد، وإيهاب عثمان، وعزت أبوزيد، قد بحثت الشكوى المقدمة من النادي الأهلي، ضد رئيس نادي الزمالك لسبه اللاعب محمود كهربا، وشكوى رئيس نادي الزمالك ضد كهربا لسبه جماهير الزمالك.

أول رد من الأهلي 

وكان أول رد من النادي الأهلي، الإعلان عن عقد مجلس ادارة النادي الأهلي اجتماعا طارئا اليوم الأربعاء المناقشة التسريبات المتعلقة بعقوبة محمود كهربا.

وتقدم النادي الأهلي بمذكرة قانونية عاجلة لاتحاد الكرة حيال العقوبات الصادرة عن لجنة الانضباط بحق النادي ومحمود كهربا لاعب الفريق، وذلك لإيقاف العقوبة الصادرة لحين الفصل في الاستئناف.

طلب أخير من كهربا 

وطلب كهربا من لجنة الانضباط الاستعانة بخبير أصوات لاستبيان موقفه وهل ردد هتافات مسيئة للنادي الزمالك أم لا ؟.

ووفقًا لما كتبه أحمد حسن، لاعب منتخب مصر السابق عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، فإن اللاعب لم يقر في التحقيقات بالهتاف ضد الزمالك.

وكتب أحمد حسن: “مصدر مقرب من كهربا: اللاعب لم يقر في التحقيقات بالهتاف ضد الزمالك، ونفى الأمر تمامًا بل وطلب خبير صوت لفحص الفيديو”.

ماذا سيحدث حال الاستعانة بخبير أصوات ؟

وفي حال الموافقة على طلب كهربا، والاستعانة بخبير أصوات، ستكون اللجنة أمام سيناريوهين.. الأول ثبوت مشاركة كهربا في الهتاف، وبناء عليه ستستكمل الإجراءات.

وفي حال نفى خبير الأصوات مشاركة كهربا في الهتافات، ستنتهي مسببات الأزمة وقد لا يتم توقيع عقوبات نهائية على كهربا.

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