طرح ورقة نقدية بـ 500 جنيه.. الحقيقة والتفاصيل

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، حديث حول إصدار البنك المركزي لنقود جديدة فئة الـ 500 جنيه البلاستيكية المصنوعة من البلاستيك، وذلك على ما تردد حول إصدار نقود فئة 20 جنيها من البلاستيك منذ عدة أسابيع تقريبًا، وأتضح إنها ما هي إلا إشاعة.

نقود جديدة فئة 500 جنيها

نقود جديدة فئة 500 جنيه

وتم طرح نقود بلاستيكية فئة 10 جنيهات مصنوعة من البلاستيك قبل إجازة عيد الأضحى المبارك 2022، وهو ما جعل التوقعات تشير إلى احتمالية إصدار البنك المركزي نقود جديدة فئة 500 جنيه مصنوعة من البلاستيك، لا سيما وأنه تردد أيضًا منذ عدة اسابيع ان البنك المركزي طرح نقود جديدة فئة 20 جنيهًا، وهذا لم يحدث حتى هذه اللحظة.

تاريخ إشاعة اصدار عملة جديدة بقيمة 500 جنيه

ولا سيما أنه في شهر أبريل عام 2022، ترددت أيضًا بعض الأقاويل حول إصدار عملة جديدة بقيمة 500 جنيه.

وكانت بعض المواقع الإلكترونية وقتها قد نشرت تقريرًا حول اتجاه البنك المركزي لإصدار عملات نقدية جديدة فئة 500 جنيه، على غرار إصدار الاتحاد الأوروبي عملة نقدية فئة 500 يورو.

ولكن سرعان ما خرجت تصريحات من البنك المركزي في ذلك التوقيت ينفي كل تلك الاخبار والتقارير.

على غرار عمله 500 جنيها حقيقة طرح نقود فئة 20 جنيهًا

وفي تصريحات سابقة للمهندس خالد فاروق، وكيل محافظ البنك المركزي لدار مطبعة النقد بالبنك المركزي، إنه كان من المفترض أن يتم إصدار عملة الـ 20 جنيهًا المصنوعة من البلاستيك بنهاية 2022 أو أول 2023 على أقصى تقدير، وذلك بعد الانتهاء من التصميمات والموافقات النهائية، مؤكدا أن البنك المركزي يستعين بأفضل المكاتب العالمية لتصميم الـ 20 جنيها.

لكن حتى الآن وبعد مرور نحو 3 أشهر من العام الجديد 2023 لم يعلن البنك المركزي عن موقف الـ 20 جنيها البلاستيك وسط عدد من الأزمات الاقتصادية التي تواجه سعر الصرف وتوفير الدولار من الخارج، واتخاذ البنك المركزي العديد من الإجراءات للتوافق مع متطلبات صندوق النقد الدولي لاستكمال حصول مصر على قرض بقيمة 3 مليارات دولار وإجراء إصلاح مالي بالموازنة العامة للدولة.

البنك المركزي المصري

حقيقة طرح نقود فئة 500 جنيها

لكن في الحقيقة فإن البنك المركزي لم يصدر أي بيانات رسمية أو غير رسمية مؤخرًا، للإعلان عن طباعة عملة نقيدة بلاستيكية جديدة فئة الـ 500 أو 20 جنيها.

مميزات العملات البلاستيكية



وتتميز العملات البلاستيكية المصنوعة من مادة البوليمر بعدد من المزايا تتمثل في التالي: