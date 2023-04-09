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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

عملة بلاستيكية فئة 20 جنيهًا قبل عيد الفطر| حقيقة الصور المتداولة والتفاصيل

عملة بلاستيكية فئة
عملة بلاستيكية فئة 20 جنيهًا

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، حديث حول إصدار البنك المركزي لنقود جديدة فئة الـ 20 جنيها البلاستيكية المصنوعة من البلاستيك، وذلك على غرار إصدار نقود فئة 10 جنيهات من البلاستيك منذ عام تقريبا في الأسواق.

نقود جديدة فئة 20 جنيهًا 

نقود جديدة فئة 20 جنيهًا

حيث إنه تم طرح نقود بلاستيكية فئة 10 جنيهات مصنوعة من البلاستيك قبل إجازة عيد الأضحى المبارك 2022، وهو ما جعل التوقعات تشير إلى احتمالية إصدار البنك المركزي نقود جديدة فئة 20 جنيها مصنوعة من البلاستيك، لا سيما وأنه كان من المفترض طرح هذه العمل الجديدة بنهاية 2022 الماضي، وهذا هو نفس التوقيت التي طرحت به فئة 10 جنيهات.

حقيقة طرح نقود فئة 20 جنيهًا بلاستيكية

وفي تصريحات سابقة للمهندس خالد فاروق، وكيل محافظ البنك المركزي لدار مطبعة النقد بالبنك المركزي، إنه كان من المفترض أن يتم إصدار عملة الـ 20 جنيهًا المصنوعة من البلاستيك بنهاية 2022 أو أول 2023 على أقصى تقدير، وذلك بعد الانتهاء من التصميمات والموافقات النهائية، مؤكدا أن البنك المركزي يستعين بأفضل المكاتب العالمية لتصميم الـ 20 جنيها.

لكن حتى الآن وبعد مرور نحو 3 أشهر من العام الجديد 2023 لم يعلن البنك المركزي عن موقف الـ 20 جنيها البلاستيك وسط عدد من الأزمات الاقتصادية التي تواجه سعر الصرف وتوفير الدولار من الخارج، واتخاذ البنك المركزي العديد من الإجراءات للتوافق مع متطلبات صندوق النقد الدولي لاستكمال حصول مصر على قرض بقيمة 3 مليارات دولار وإجراء إصلاح مالي بالموازنة العامة للدولة.

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لكن في الحقيقة فإن البنك المركزي لم يصدر أي بيانات رسمية أو غير رسمية مؤخرًا، للإعلان عن طباعة عملة نقيدة بلاستيكية جديدة فئة الـ 20 جنيها "العشرين جنيه البلاستيك".

كما أن الصورة المنشورة لـ العشرين جنيه البلاستيك، عليها إمضاء محافظ البنك المركزي السابق، طارق عامر، وليس محافظ البنك المركزي الحالي حسن عبد الله، ما يشير إلى أن تلك الصور معدلة على برامج "الفوتوشوب".

العملة البلاستيكية فئة 20 جنيهًا 

قوس قزح وعملة 20 جنيهًا بلاستيكية

وكان قد هاجم مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي تصميم فئة الـ 20 جنيها البلاستيكية والتي عرضها محافظ البنك المركزي السابق طارق عامر لأول مرة على رئيس الجمهورية، وذلك بسبب تضمنها ألوان قوس قزح والذي يشير إلى المثلية الجنسية لكن البنك المركزي وقتها أكد أن هذا التصميم ليس النهائي وأنه تلقى العديد من التصميمات بشأن فئة الـ 20 جنيها وجاري اختيار الأمثل من بينها.

مميزات العملات البلاستيكية

وتتميز العملات البلاستيكية المصنوعة من مادة البوليمر بعدد من المزايا تتمثل في التالي:

  1. رفع جودة أوراق النقد المتداول
  2. تصميم مبتكر وعصري
  3. صعوبة تزييف العملة البلاستيكية
  4. انخفاض تكلفة الطباعة للعملات البوليمر
  5. العملة الجديدة صديقة للبيئة

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