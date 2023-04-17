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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الدينار الكويتي يسجل 100.83 جنيه.. تعرف على أسعار العملات العربية اليوم

صدى البلد

ارتفع سعر الدينار الكويتى بقيمة 28 قرشا فى بنوك مصر والأهلى على مدار تعاملات الأسبوع الماضي بينما استقر سعر الريال السعودي والدرهم الاماراتي.

ويرصد موقع "صدى البلد" حركة بيع و شراء العملات العربية أمام الجنيه اليوم الاثنين 17 أبريل 2023 وفقا لآخر تحديثات البنك المركزي و الأهلي ومصر .

أسعار العملات العربية

بلغ سعر صرف الدينار الكويتى مقابل الجنيه المصرى اليوم، الاثنين ، في البنك الأهلي، أعلى العملات العربية سعرا 99.84 جنيه للشراء و100.83 جنيه للبيع مقارنة بـ 100.55 جنيه سعر إغلاق الأحد من الأسبوع الماضي مرتفعا بقيمة 28 قرشا خلال أسبوع.

واستقر سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم الاثنين في البنك الأهلي عند 8.19 جنيه للشراء و8.22 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي

وسجل سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه اليوم الاثنين فى البنك الأهلي نحو 8.39جنيه للشراء و8.40 جنيه للبيع .

أسعار العملات العربية فى بنك مصر

بلغ سعر صرف الدينار الكويتى مقابل الجنيه اليوم الاثنين أعلى العملات العربية سعرا 99.84جنيه للشراء و 100.83جنيه للبيع .

سعر الريال السعودي

واستقر سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى  اليوم الاثنين فى بنك مصر نحو  8.19جنيه للشراء و8.22جنيه للبيع

سعر الدرهم الإماراتي

وسجل سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري اليوم فى بنك مصر نحو 8.39جنيه للشراء و8.40جنيه للبيع

أسعار العملات العربية فى البنك المركزي

جاءت العملات العربية اليوم الاثنين فى البنك المركزي وفقا لأخر تحديث كالتالي :

بلغ سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين أعلى العملات العربية سعرا نحو 100.70جنيه للشراء و 101.05جنيه للبيع .  

سعر الريال السعودي

وبلغ سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم الاثنين فى البنك المركزي نحو  8.22 جنيه للشراء و8.24جنيه للبيع .

سعر الدرهم الإماراتي

وسجل سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصرى اليوم الاثنين فى البنك المركزي نحو 8.39جنيه للشراء و8.42جنيه للبيع .

العملات العربية الأعلى عالميا

وتختلف أسعار العملات العربية من بنك لأخر حسب آلية العرض و الطلب ، ويعد الدينار الكويتى أعلى العملات العربية سعرا مقارنة بالعملات الأخرى يليها الدينار البحريني ثم الريال العماني والدينار الأردني والعملات ضمن العملات الأعلى عالمية.

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الدينار الكويتي يسجل 100.83 جنيه.. تعرف على أسعار العملات العربية اليوم

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