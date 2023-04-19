سوشيال ميديا.. تفاصيل التحقيق مع كهربا ومنى زكي توجه رسالة لأحمد خالد صالح

نشر موقع «صدى البلد»، العديد من الموضوعات الإخبارية التي تهم الشارع المصري والمتداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ونستعرض فيما يلي أبرز العناوين المنشورة خلال الساعات الماضية:

تعليق ناري من مهيب عبدالهادي عقب الخطأ في اسم كهربا بـ بيان الاتحاد

علق الإعلامي مهيب عبد الهادي، علي الخطأ في اسم اللاعب محمود عبد المنعم كهربا، داخل إخطار اتحاد الكرة للنادي الأهلي، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

وكتب مهيب عبد الهادي: “اتحاد الكرة أخطر الأهلي بإيقاف محمد عبد المنعم الشهير بـ “كهربا”.. خطأ كارثي.. السؤال دلوقتي هي العقوبة على كهربا ولا علي محمد عبد المنعم”.



تحت الوصاية| منى زكي توجه رسالة لـ أحمد خالد صالح.. والأخير يرد

نشر الفنان أحمد خالد صالح، صورًا من كواليس مسلسل “تحت الوصاية”، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

وكتب أحمد خالد صالح: “يا رب.. جون يا ياسين.. يا رب.. تحت الوصاية”.

بعد رمضان.. قرار جديد من أوسوريو تجاه لاعبي نادي الزمالك

كشف أحمد حسن، لاعب منتخب مصر السابق، عن دراسة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو،لتطبيق نظام اليوم الكامل في التدريبات للاعبي نادي الزمالك.

وكتب أحمد حسن عبر فيسبوك: “أوسوريو يدرس تطبيق نظام اليوم الكامل في التدريبات للاعبي الزمالك بعد شهر رمضان المبارك”.

طلب خبير صوت.. أحمد حسن يكشف تفاصيل التحقيق مع كهربا

كشف أحمد حسن، لاعب منتخب مصر السابق، تفاصيل التحقيق مع لاعب النادي الأهلي محمود عبد المنعم كهربا، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

وكتب أحمد حسن: “مصدر مقرب من كهربا: اللاعب لم يقر في التحقيقات بالهتاف ضد الزمالك، ونفى الأمر تمامًا بل وطلب خبير صوت لفحص الفيديو”.