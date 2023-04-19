بعد رمضان.. قرار جديد من أوسوريو تجاه لاعبي نادي الزمالك

كشف أحمد حسن، لاعب منتخب مصر السابق، عن دراسة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، لتطبيق نظام اليوم الكامل في التدريبات للاعبي نادي الزمالك.

وكتب أحمد حسن عبر فيسبوك: “أوسوريو يدرس تطبيق نظام اليوم الكامل في التدريبات للاعبي الزمالك بعد شهر رمضان المبارك”.

يذكر أنه قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو منح لاعبي الفريق راحة من التدريبات أمس الثلاثاء.

ومن المقرر أن يستأنف الفريق تدريباته اليوم الأربعاء على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي استعدادا لمواجهة سيراميكا كليوباترا المقرر لها يوم ٢٦ أبريل الجاري في اللقاء المؤجل من الجولة التاسعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

وتعادل فريق الزمالك مع المقاولون العرب بهدفين لكل فريق في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد القاهرة الدولي في إطار مباريات الجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.