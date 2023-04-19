عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بعد رمضان.. قرار جديد من أوسوريو تجاه لاعبي نادي الزمالك

صدى البلد

كشف أحمد حسن، لاعب منتخب مصر السابق، عن دراسة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، لتطبيق نظام اليوم الكامل في التدريبات للاعبي نادي الزمالك. 

 

وكتب أحمد حسن عبر فيسبوك: “أوسوريو يدرس تطبيق نظام اليوم الكامل في التدريبات للاعبي الزمالك بعد شهر رمضان المبارك”.

 

يذكر أنه قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو منح لاعبي الفريق راحة من التدريبات أمس الثلاثاء.

 

ومن المقرر أن يستأنف الفريق تدريباته اليوم الأربعاء على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي استعدادا لمواجهة سيراميكا كليوباترا المقرر لها يوم ٢٦ أبريل الجاري في اللقاء المؤجل من الجولة التاسعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

 

وتعادل فريق الزمالك مع  المقاولون العرب بهدفين لكل فريق في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد القاهرة الدولي في إطار مباريات الجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

خوان كارلوس أوسوريو أوسوريو نادي الزمالك الزمالك مباراة الزمالك عقوبة الزمالك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

العيد السبت.. أول دولة تعلن موعد عيد الفطر المبارك

أول قرار رسمي من الأهلي بشأن عقوبة إيقاف كهربا 12 مباراة

طرح ورقة نقدية بـ 500 جنيه.. الحقيقة والتفاصيل

رضا عبد العال يُعلق على أداء نجم الأهلي: مرمطون وجاي كيد نساء

2500 جنيه رسميا|آخر سعر للذهب وعيار 21 الآن قبل ساعات من العيد

خصم 3 نقاط من الأهلي.. رد حاسم من اتحاد الكرة على مطلب سموحة

عائد من الموت.. أمريكي قضى شهرين في غيبوبة يزعم رؤية الجنة

تعليق ناري من مهيب عبدالهادي عقب الخطأ في اسم كهربا بـ بيان الاتحاد

موضوعات متعلقة

ردا على عقوبات النادي وكهربا.. الأهلي يتقدم بمذكرة قانونية عاجلة للاتحاد المصري

18 ساعة تصوير.. باسم سمرة ينشر صورة من كواليس مسلسل بابا المجال

غياب ثنائي الأهلي عن مباراة الرجاء المغربي.. تفاصيل

تحت الوصاية| منى زكي توجه رسالة لـ أحمد خالد صالح.. والأخير يرد

200 ضعف الحد الأدني.. خبير لوائح يثير الجدل حول غرامة كهربا المالية

تعليق ناري من مهيب عبدالهادي عقب الخطأ في اسم كهربا بـ بيان الاتحاد

مهيب عبدالهادي يكشف أسباب إيقاف كهربا 12 مباراة

أول قرار من النادي الأهلي عقب عقوبة كهربا وايقافه 12 مباراة.. تفاصيل

ترشيحاتنا

إسرائيل تخصص 3.5 مليار شيكل لتطوير البنية التحتية للمستوطنات

دعاء ختم القرآن في رمضان مستجاب وكامل ومكتوب

تحذير خطير من روسيا بشأن إمداد كوريا الجنوبية لـ أوكرانيا بالأسلحة

القاهرة للزيوت: إيقاف مؤقت لإنتاج وبيع الصابون والمنظفات بأنواعها

الفسيخ فيه سم قاتل.. وفاة طفل وإصابة 3 من أسرته بسبب وجبة

بعد رمضان.. قرار جديد من أوسوريو تجاه لاعبي نادي الزمالك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تنميل القدمين علامة على وجود 5 أمراض

فوائد عديدة.. أهمية الإفطار على عصير القصب في رمضان

بشرى لمرضى السرطان.. كبسولة ضوئية تعزز دقة العلاج الإشعاعي

شاهد.. طفل يقتحم البيت الأبيض ويخدع أجهزة الإنذار

فيديو

توقعات بهبوط الدولار ومفاجأة في سعر الذهب.. تفاصيل

نفسي أقابل الرئيس.. الفائزة بجائزة مليونير صدى البلد توجه الشكر للنائب أبو العينين

ميسرة: النفخ الأوفر غير لائق على أصالة ومناسب لـ مايا دياب

النهاية ستكون سعيدة للمشاهدين.. أحداث نهاية مسلسل جعفر العمدة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: الحوار الوطني.. عام من التأسيس

عبد المعطى أحمد

عبدالمعطى أحمد يكتب: أول طابع إسلامى أمريكى

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: رميم مصطفى حسني

خالد جمال

خالد جمال يكتب| محمد رمضان "نيفر إند"

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (10) اهدنا

دينا أحمد علي

دينا أحمد علي تكتب: قضايا تمكين المرأة الريفية في الدراما الرمضانية

د. صفوت عمارة

صفوت عمارة يكتب: سر إخفاء ليلة القدر

د.احمد فخرى

د.أحمد فخري يكتب: الشعور بالنقص والدونية

اﻟﻤﺰﻳﺪ