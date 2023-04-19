طلب خبير صوت.. أحمد حسن يكشف تفاصيل التحقيق مع كهربا

كشف أحمد حسن، لاعب منتخب مصر السابق، تفاصيل التحقيق مع لاعب النادي الأهلي محمود عبد المنعم كهربا، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

وكتب أحمد حسن: “مصدر مقرب من كهربا: اللاعب لم يقر في التحقيقات بالهتاف ضد الزمالك، ونفى الأمر تمامًا بل وطلب خبير صوت لفحص الفيديو”.

وبحثت لجنة الانضباط بالاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة المستشار عزت خميس، وعضوية المستشارين محمد شيرين فهمي، وعصام فريد، وإيهاب عثمان، وعزت أبو زيد، الشكوى المقدمة من النادي الأهلي ضد رئيس نادي الزمالك؛ لسبه اللاعب محمود كهربا، وكذلك شكوى رئيس نادي الزمالك ضد كهربا؛ لسبه جماهير الزمالك.

وقررت اللجنة معاقبة لاعب النادي الأهلي محمود كهربا، بالعقوبات التالية:

قرارات اتحاد الكرة ضد كهربا والأهلي