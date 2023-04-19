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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بعد إثارتها الجدل.. جوري بكر بملامح ساحرة وجذابة

جوري بكر
جوري بكر

قامت الفنانة جوري بكر بجلسة تصوير جديدة ومميزة بعد نجاح دورها في مسلسل " جعفر العمدة" الذي حقق نجاحا جماهيريا كبيرا في رمضان هذا العام مع الفنان محمد رمضان والمخرج محمد سامي وحقق المسلسل نسبة مشاهدة عالية في مصر والوطن العربي.

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وظهرت جوري بكر بلوك جديد يتماشي مع موضة ٢٠٢٣ مع خبيرة التجميل رانيا  واختارت اللون التوت في الكشمير لتظهر  بملامح ساحرة وجذابة ولوك بسيط حيث ابتعدت فيه عن الملامح الحادة التي تتماشي مع طبيعة وجهها.

واختارت جوري بكر الوانا ومكياج يبرز ملامحها وإضفاء روح الحيوية والنشاط يظهرها بمستوي الاناقة والجمال علي عكس ما ظهرت في مسلسل جعفر العمدة بملامح حادة .

يذكر أن مسلسل " جعفر العمدة " بطولة الفنان محمد رمضان وهالة صدقي و منذر رياحنة وزينة ومنة فضالي وايمان العاصي واحمد فهيم واحمد داش  وجوري بكر  من تأليف وإخراج: محمد سامي.

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