بـ حجاب وفستان سهرة.. جوري بكر تثير الجدل بأحدث إطلالاتها| شاهد

شاركت الفنانة جوري بكر، متابعيها فيديو جديد لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام ظهرت فيه بإطلالة انيقة.

وتألقت جوري بكر، نمن خلال ارتدائها فستانا جذابا باللون الاسود ذا تصميم مختلف ومميز .

ومن الناحية الجمالية أعتمدت جوري بكر، في المكياج على الالوان الترابية الناعمة التي تبرز جمال عيونها واختارت أحمر للشفاه باللون البيج الناعم الذي يبرز جمال انوثتها.

كما وضعت جوري بكر، حجاب على رأسها باللون الابيض، ثم قامت بإزالته وقامت باختيار تسريحه بسيطة لشعرها الأسود القصير.

وإليكم صور جوري بكر

https://www.instagram.com/reel/CrLpKJ7o7Lm/?igshid=YmMyMTA2M2Y=