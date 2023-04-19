بالتورتة في وشها.. صراخ نيرمين محسن في رامز نيفر إند|فيديو

وقعت الفنانة السعودية نيرمين محسن، ضحية مقلب الفنان رامز جلال في برنامج " رامز نيفر إند" المذاع على قناة "إم بي سي مصر" والذي يعرض في شهر رمضان.

وقام رامز جلال بالتنكر في صورة شيف بأحد المطاعم كي يتمكن من تنفيذ مقلب رامز نيفر إند .

وقام رامز جلال بضرب نيرمين محسن بالتورتة في وجهها، وتم كسر زجاج المطعم، وقامت نيرمين محسن بالصراخ.

وتحدث رامز جلال عن نيرمين محسن، قائلا:" أحدث نجمات السعودية ودمها خفيف وشقية ومسيطرة ومنتشرة ".

وتابع رامز جلال:" يا نيرمين إنطلاقتك هتكون في برنامجي، إحنا معانا نيرمين محسن أجمل بنات حواء ".

وظهر في برومو برنامج رامز نيفر إند، عدد من النجوم ومن بينهم الفنان أحمد السقا، الذي أمسك ثعبان في يده وقام بأكل رأسه، وإلقاء جسم الثعبان خلفه، وكذلك الفنان محمد رمضان.