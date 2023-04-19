شقية..رامز جلال عن نيرمين محسن: أجمل بنات حواء

وقعت الفنانة السعودية نيرمين محسن، ضحية مقلب الفنان رامز جلال في برنامج " رامز نيفر إند" المذاع على قناة "إم بي سي مصر" والذي يعرض في شهر رمضان.

وتحدث رامز جلال عن نيرمين محسن، قائلا:" أحدث نجمات السعودية ودمها خفيف وشقية ومسيطرة ومنتشرة ".

وتابع رامز جلال:" يا نيرمين إنطلاقتك هتكون في برنامجي، إحنا معانا نيرمين محسن أجمل بنات حواء ".

وظهر في برومو برنامج رامز نيفر إند، عدد من النجوم ومن بينهم الفنان أحمد السقا، الذي أمسك ثعبان في يده وقام بأكل رأسه، وإلقاء جسم الثعبان خلفه، وكذلك الفنان محمد رمضان.

وأظهرت اللقطات في البرومو صراخ العديد من الفنانين والنجوم أثناء تنفيذ مقلب رامز جلال فيهم .

وينفذ رامز جلال مقلب برنامج "رامز نيفر إند " في الرياض بالمملكة العربية السعودية .