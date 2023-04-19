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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

نيرمين محسن ضحية رامز جلال اليوم .. تفاصيل

نيرمين محسن
نيرمين محسن

تحل الفنانة السعودية نيرمين محسن  ضيفة على برنامج رامز جلال، اليوم الأربعاء، ضمن حلقات برنامج المقالب الشهير “رامز نيفر إند”، حيث من المفترض أن تكون الضحية 28. 

نيرمين محسن ممثلة سعودية، ولدت بمدينة جدة ، وانتقلت للإقامة بسوريا مع أسرتها، لتكون بدايتها الفنية بسوريا من خلال المشاركة بمسلسل باب الحارة الجزء الخامس، والتي حققت من خلاله نجاحا كبيرا ، لفت أنظار الجميع لها، ثم مسلسلات ابو جانتي، ومرايا بالعام التالي، لتتوالى بعدها أعمالها والتي من أبرزها أنيسة الونيسة، واي فاي، المجهولة.

شيماء سيف ضحية رامز جلال.. اليوم

أحمد حاتم ضحية رامز جلال فى رامز نيفر إند .. اليوم

رامز جلال ينافس على الأعلى مشاهدة

 

واستضاف رامز جلال في برنامج “رامز نيفر إند”، عددا كبيرا من الفنانين ولاعبي الكرة المصرية خلال الحلقات السابقة، ومنهم محمد رمضان ومحمد فؤاد وأحمد السقا وكهربا وإمام عاشور ومحمد فراج وبسنت شوقي وياسمين عز وايمان العاصي ونسرين أمين ونهال عنبر  وأحمد عبد القادر.

واستطاع برنامج “رامز نيفر إند” أن ينافس طيلة شهر رمضان الكريم ضمن قائمة الأعمال الأعلى مشاهدة في مصر عبر منصة شاهد vip.

رامز جلال محمد رمضان احمد السقا إيمان العاصي برنامج رامز جلال منصة شاهد vip محمد فراج وبسنت شوقي السعودية سوريا

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