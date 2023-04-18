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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

شيماء سيف ضحية رامز جلال.. اليوم

شيماء سيف
شيماء سيف

تحل الفنانة شيماء سيف ضيفة على برنامج رامز جلال، اليوم الثلاثاء، ضمن حلقات برنامج المقالب الشهير “رامز نيفر إند”، حيث من المفترض أن تكون الضحية 27. 

جدير بالذكر ان الفنانة شيماء سيف تشارك فى بطولة مسلسل “1000 حمد الله ع السلامة”، حيث تلعب دور زوجة مصرية تدخل فى مغامرة مع سيدة قادمة من الخارج.

 شيماء سيف

أبطال مسلسل 10"00 حمدالله ع السلامة"

مسلسل “1000 حمدالله ع السلامة” تدور أحداثه فى إطار اجتماعي كوميدي ويشارك فيه عدد كبير من نجوم الدراما، وعلى رأسهم الفنانة الكبيرة يسرا و شيماء سيف ومحمد ثروت ومايان السيد وآدم الشرقاوي والمطرب عنبة وأوتاكا، والمسلسل من تأليف محمد ذو الفقار، وإخراج عمرو صلاح، ومن إنتاج جمال العدل.

 شيماء سيف

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رامز جلال ينافس على الأعلى مشاهدة 

واستضاف رامز جلال في برنامج “رامز نيفر إند”، عددا كبيرا من الفنانين ولاعبي الكرة المصرية خلال الحلقات السابقة، ومنهم محمد رمضان ومحمد فؤاد وأحمد السقا وكهربا وإمام عاشور ومحمد فراج وبسنت شوقي وياسمين عز وايمان العاصي ونسرين أمين ونهال عنبر  وأحمد عبد القادر.

واستطاع برنامج “رامز نيفر إند” أن ينافس طيلة شهر رمضان الكريم ضمن قائمة الأعمال الأعلى مشاهدة في مصر عبر منصة شاهد vip.

شيماء سيف محمد رمضان كهربا يسرا رامز جلال احمد السقا مصر

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