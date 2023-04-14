عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

نجم المطاريد.. تعرف على الضحية ال 24 لرامز جلال غدا l خاص

رامز جلال
رامز جلال

يحل الفنان أحمد حاتم ضيفا على برنامج رامز جلال، غدا السبت، ضمن حلقات برنامج المقالب الشهير رامز نيفر إند ، حيث من المفترض أن تكون الضحية 24 . 

أحمد حاتم 

رامز جلال ينافس على الأعلى مشاهدة 

وكان رامز جلال في برنامج رامز نيفر إند قد استضاف عددا كبيرا من الفنانين ولاعبي الكرة المصرية خلال الحلقات الماضية ومنهم محمد رمضان ومحمد فواد واحمد السقا وكهربا وإمام عاشور، ومحمد فراج وبسنت شوقي، وياسمين عز وايمان العاصي ونسرين امين ، نهال عنبر ، أحمد عبد القادر .

واستطاع برنامج رامز نيفر اند أن ينافس طيلة شهر رمضان الكريم الذي ضمن قائمة الأعمال الأعلى مشاهدة في مصر عبر منصة شاهد vip.

تعرف على الضحية الـ 23 لـ رامز جلال غدا

سلوى عثمان: استعنت بـ"قصر الشرق" و"بين القصرين" في سوق الكانتو

أخر اعمال الفنان أحمد حاتم :

وكان اخر اعمال أحمد حاتم هو فيلم المطاريد وتدور أحداثه في إطار كوميدي حول صلاح (أحمد حاتم) الذي يعود من أمريكا بعد وفاة والده ليبيع أملاكه في الأرياف، بما فيها نادي كرة القدم، ليجد نفسه متورطاً مع هذا النادي في العديد من المشاكل. والفيلم من إخراج ياسر سامي وتأليف صلاح الجهيني وعزت أمين، منتج منفذ محمد نصّار.


ويشارك في بطولة الفيلم أحمد حاتم وإياد نصّار وتارا عماد، محمد محمود، محمود حافظ، محمود الليثي، محمود البزاوي، حسن مالك، طه الدسوقي، محمود السويسي، دنيا سامي، مصطفى غريب، ومحمد مولى.

احمد حاتم رامز جلال احمد السقا محمود الليثي بسنت شوقي إيمان العاصي محمود حافظ ياسمين عز

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كثافة عددية..تحرك عاجل من السعودية لتأمين المعتمرين في العشر الأواخر من رمضان

ماذا ظهر من مواصفات ليلة القدر حتى الآن في ليلتي 21 و23؟.. الإفتاء توضح

امسك بواحدة من 98 في مصر| حكاية صياد "عروس بحر" مرسى علم.. رمى شباكه فألقي القبض عليه

الجرام بـ2617.. تطور جديد في أسعار الذهب اليوم

أول رد من الأهلي على الأنباء الخاصة بضم إمام عاشور .. شاهد

إيمان العاصي: بنتي بتقولي فضحتيني في المدرسة

قبل حلقة الانتقام من بلال شامة.. سعر موبايل جعفر العمدة

40 للبلطى.. أسعار الأسماك والجمبرى اليوم الجمعه 14 أبريل 2023

ترشيحاتنا

دعاء ليلة القدر للزواج .. 8 كلمات نبوية يرزقك الله بالإنسان الصالح

الأهلي يتقدم أمام فاركو بثنائية متولي وشريف فى الشوط الأول

بالصور.. مواجهات عنيفة بين محتجين والشرطة الفرنسية في باريس

بأقل من 100 ألف جنيه .. اركب أشهر سيارة كورية في مصر |صور

الأهلي ضد فاركو .. الشحات يهدر والشناوي يتصدى لهدف بعد نصف ساعة

تطاول بحجة الحرية.. تحرك عاجل من تركيا بشأن حرق المصحف في الدنمارك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نجم المطاريد.. تعرف على الضحية ال 24 لرامز جلال غدا l خاص

مسلسل ستهم الحلقة 23.. مواجهة نارية بين روجينا ونجاة وجحود الأبناء

أنا ست قادرة وعايزة راجل قوي.. أبرز إطلالات رضوى الشربيني

الكحكة برغيفين عيش| جمال شعبان يكشف عن القدر المسموح بتناوله من حلويات العيد

فيديو

خطيبي بيهددني .. سر استغاثة البلوجر سارة محمد بعد فقدان بصرها

الهايصة والغرقانة والشرقانة والمتدلعة والقشطوطة.. احترس من حلويات رمضان الجديدة هذا العام

عاصفة رملية قادمة.. تحذير عاجل من طقس الأسبوع القادم

قيمة زكاة الفطر .. و٨ أشخاص تعطى لهم والموعد الأخير لإخراجها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: «النقشبندي».. الصوت الذي نقش حب الله في القلوب

خالد جمال

دياب ومها نصار ونهى عابدين.. خالد جمال يكتب عن منى زكي والذين معها "تحت الوصاية"

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (8) إياك نعبد

د. صفوت عمارة

صفوت عمارة يكتب: هدي النبي في العشر الأواخر من رمضان

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: هل ترامب مُحارَب؟!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الصراع الأمريكاني على كرسي الرئاسة

مجدي أبوزيد

مجدي أبو زيد يكتب: التعليم شريك أساسي في التنمية الشاملة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: الأقصى والغطرسة الإسرائيلية

اﻟﻤﺰﻳﺪ