نجم المطاريد.. تعرف على الضحية ال 24 لرامز جلال غدا l خاص

يحل الفنان أحمد حاتم ضيفا على برنامج رامز جلال، غدا السبت، ضمن حلقات برنامج المقالب الشهير رامز نيفر إند ، حيث من المفترض أن تكون الضحية 24 .

أحمد حاتم

رامز جلال ينافس على الأعلى مشاهدة

وكان رامز جلال في برنامج رامز نيفر إند قد استضاف عددا كبيرا من الفنانين ولاعبي الكرة المصرية خلال الحلقات الماضية ومنهم محمد رمضان ومحمد فواد واحمد السقا وكهربا وإمام عاشور، ومحمد فراج وبسنت شوقي، وياسمين عز وايمان العاصي ونسرين امين ، نهال عنبر ، أحمد عبد القادر .

واستطاع برنامج رامز نيفر اند أن ينافس طيلة شهر رمضان الكريم الذي ضمن قائمة الأعمال الأعلى مشاهدة في مصر عبر منصة شاهد vip.

أخر اعمال الفنان أحمد حاتم :

وكان اخر اعمال أحمد حاتم هو فيلم المطاريد وتدور أحداثه في إطار كوميدي حول صلاح (أحمد حاتم) الذي يعود من أمريكا بعد وفاة والده ليبيع أملاكه في الأرياف، بما فيها نادي كرة القدم، ليجد نفسه متورطاً مع هذا النادي في العديد من المشاكل. والفيلم من إخراج ياسر سامي وتأليف صلاح الجهيني وعزت أمين، منتج منفذ محمد نصّار.



ويشارك في بطولة الفيلم أحمد حاتم وإياد نصّار وتارا عماد، محمد محمود، محمود حافظ، محمود الليثي، محمود البزاوي، حسن مالك، طه الدسوقي، محمود السويسي، دنيا سامي، مصطفى غريب، ومحمد مولى.