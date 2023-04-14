في العشر الأواخر من رمضان..مطربة مصرية شهيرة تعلن ارتداء الحجاب واعتزال الغناء

أعلنت المطربة زيزي عادل ارتداء الحجاب ، وذلك عبر صفحتها الرسمية علي موقع الصور والفيديوهات الشهير إنستجرام .

وعلقت زيزي عادل قائلة : الحمد والشكر لله لجلال وجهك وعظيم سلطانك الحمد لله الذي هداني وأنعم علي بنعمة ارتداء الحجاب.



وبعد مرور سنة من اعتزالي وبعد زيارة بيت الله الحرام حبيت اشاركم فرحتي .

وكانت نشرت الفنانة زيزى عادل صورا عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك أثناء تواجدها بالاراضى المقدسة حيث تقوم بتأدية مناسك العمرة.

وقالت زيزى عادل : “الحمد لله حمدا كثيرا.. دعيت وربنا رزقني ونولهالي وفي أيام مفترجة من شهر رجب… الحمد لله انتهيت من أداء العمرة.. لأول مره في حياتي ازور بيت ربنا و احساس ميتوصفش.. راحه لأول مره احس بيها.. شعور بالروحانية وتحس ان روحك في قمه السعاده ”.

وأضافت زيزي عادل : “الحمد لله الذي اكرمني بزياره بيته الكريم وكتب لي رؤيه الكعبة والطواف حولها وملامسة الحجر الأسود الكريم والطواف والسعي بين الصفا والمروة.. ربنا تقبل منا ولا تترك لنا دعاء الا وأجبته ولا ذنبا إلا غفرته وأعنّا علي طاعتك وشكرك وتوفنا وانت راض عنا يا رب العالمين .. اللهم ارزق كل مشتاق لزياره بيتك الحرام”.