شعور بالروحانية.. زيزي عادل تؤدى مناسك العمرة : إحساس لا يوصف

نشرت الفنانة زيزى عادل صورا عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك أثناء تواجدها بالاراضى المقدسة حيث تقوم بتأدية مناسك العمرة.

وقالت زيزى عادل : “الحمد لله حمدا كثيرا.. دعيت وربنا رزقني ونولهالي وفي أيام مفترجة من شهر رجب… الحمد لله انتهيت من أداء العمره.. لأول مره في حياتي ازور بيت ربنا وإحساس ميتوصفش.. راحه لأول مره احس بيها.. شعور بالروحانيه وتحس ان روحك في قمه السعاده ”.

وأضافت زيزي عادل : “الحمد لله الذي اكرمني بزياره بيته الكريم وكتب لي رؤيه الكعبة والطواف حولها وملامسه الحجر الأسود الكريم والطواف والسعي بين الصفا والمروة.. ربنا تقبل منا ولا تترك لنا دعاء الا وأجبته ولا ذبنا الا وغفرته وأعنّا علي طاعتك وشكرك وتوفنا وانت راض عنا يا رب العالمين .. اللهم ارزق كل مشتاق لزياره بيتك الحرام”.

زيزي عادل

أكدت المطربة زيزي عادل، أنه قبل اتخاذ قرار اعتزالي، “اتعرض عليا من شركة إنتاج إنهم هيعملوا أغاني وفيديوهات وبدأت في التفكير في المشاركة والاعتزال بعدها، ولكن الحمد لله استطعت أن أعبر هذا الاختبار الصعب بسبب مدير أعمالي والداعية مصطفى حسني”.

وقالت زيزي عادل، خلال لقاء لها لبرنامج “كلام الناس”، عبر فضائية “ام بي سي مصر”، أنه لكي أقوم بالغناء لا بد أن أقوم بعمل فيديو كليب، وسيكون هناك موديل، إضافة إلى إضافة كلمات الغناء التي تحرك المشاعر".

وتابعت المطربة زيزي عادل، أن أكثر ما كان يتسبب بضيقي في الحفلات كم التصوير الكبير من الجماهير، ومن زوايا تصوير معينة، مما جعلني أشعر أنه كنت متاحة لكل الناس".

وأشارت زيزي عادل "قمت بالتغيير من ملابسي وأصبحت ارتدي بشكل ملتزم وينقصني الحجاب، وقمت بمسح صوري من مواقع التوصل الاجتماعي".