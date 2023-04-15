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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أحمد حاتم ضحية رامز جلال فى رامز نيفر إند .. اليوم

الفنان أحمد حاتم
الفنان أحمد حاتم

يحل الفنان أحمد حاتم ضيفا على برنامج رامز جلال، اليوم السبت، ضمن حلقات برنامج المقالب الشهير رامز نيفر إند ، حيث من المفترض أن تكون الضحية 24 . 

وكان آخر أعمال أحمد حاتم هو فيلم المطاريد وتدور أحداثه في إطار كوميدي حول صلاح (أحمد حاتم) الذي يعود من أمريكا بعد وفاة والده ليبيع أملاكه في الأرياف، بما فيها نادي كرة القدم، ليجد نفسه متورطاً مع هذا النادي في العديد من المشاكل. والفيلم من إخراج ياسر سامي وتأليف صلاح الجهيني وعزت أمين، منتج منفذ محمد نصّار.


ويشارك في بطولة الفيلم أحمد حاتم وإياد نصّار وتارا عماد، محمد محمود، محمود حافظ، محمود الليثي، محمود البزاوي، حسن مالك، طه الدسوقي، محمود السويسي، دنيا سامي، مصطفى غريب، ومحمد مولى.

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رامز جلال ينافس على الأعلى مشاهدة 

وكان رامز جلال في برنامج رامز نيفر إند قد استضاف عددا كبيرا من الفنانين ولاعبي الكرة المصرية خلال الحلقات الماضية ومنهم محمد رمضان ومحمد فواد واحمد السقا وكهربا وإمام عاشور، ومحمد فراج وبسنت شوقي، وياسمين عز وايمان العاصي ونسرين امين ، نهال عنبر ، أحمد عبد القادر .

واستطاع برنامج رامز نيفر اند أن ينافس طيلة شهر رمضان الكريم الذي ضمن قائمة الأعمال الأعلى مشاهدة في مصر عبر منصة شاهد vip.

 

احمد حاتم رامز جلال احمد السقا ياسمين عز إيمان العاصي تارا عماد محمود الليثي محمود البزاوي الفنان احمد حاتم

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