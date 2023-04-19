أثارت الرعب .. الظلام يضرب إسطنبول في منتصف النهار |فيديو

غطت سحابة سوداء ضخمة مدينة إسطنبول التركية في 18 أبريل، مما أدى إلى إغراق المدينة في الظلام، حسبما ذكرت صحيفة “تركي جازيتسي” اليوم الأربعاء.

وقالت الصحيفة، أن “الأمطار الغزيرة التي بدأت في ساعة الذروة كان لها تأثير قوي على حالة المرور. وفي ظل تساقط الأمطار والاختناقات المرورية، شهد سكان إسطنبول أيضًا ظاهرة طبيعية نادرة، حيث غطت السحابة الشمس لمدة خمس دقائق. وعندما حل الظلام فجأة، أصيب الكثيرون بالذعر

تم التقاط هذه الظاهرة الغريبة بواسطة كاميرا مراقبة.

وأظهر الفيديو كيف تغطي سحابة سوداء بطول سبعة كيلومترات سماء إسطنبول وتغرقها في الظلام.